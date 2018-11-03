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Любимые герои «Кухни» появятся в новом сериале
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Любимые герои «Кухни» появятся в новом сериале 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Кухня"
Известные по нашумевшему сериалу "Кухня" персонажи Сеня и Федя доросли до собственного проекта.
Новый сериал называется просто и со вкусом "СеняФедя". Друзья, которые работали бок о бок на одной кухне, постоянно подшучивая друг над другом, решились открыть собственный бизнес.
Сеня и Федя, исполненные Сергеем Лавыгиным и Михаилом Тарабукиным, открывают закусочную на колесах и каждый день решают все новые и новые проблемы. Ситуацию усугубляет совместно взятый кредит и козни конкурентов — глобальной сети уличных закусочных на колесах.
Перемены не обойдут стороной и личную жизнь героев: Федя захочет остепениться и создать тихое семейное гнездышко, а у Сеня узнает, что такое настоящая холостяцкая жизнь.
Создатели сериала уверены, что скучно не будет некому. Премьера запланирована на 19 ноября на телеканале "СТС".
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