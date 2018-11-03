Любимые герои «Кухни» появятся в новом сериале

Известные по нашумевшему сериалу "Кухня" персонажи Сеня и Федя доросли до собственного проекта.

Новый сериал называется просто и со вкусом "СеняФедя". Друзья, которые работали бок о бок на одной кухне, постоянно подшучивая друг над другом, решились открыть собственный бизнес.

Сеня и Федя, исполненные Сергеем Лавыгиным и Михаилом Тарабукиным , открывают закусочную на колесах и каждый день решают все новые и новые проблемы. Ситуацию усугубляет совместно взятый кредит и козни конкурентов — глобальной сети уличных закусочных на колесах.

Перемены не обойдут стороной и личную жизнь героев: Федя захочет остепениться и создать тихое семейное гнездышко, а у Сеня узнает, что такое настоящая холостяцкая жизнь.

Создатели сериала уверены, что скучно не будет некому. Премьера запланирована на 19 ноября на телеканале "СТС".