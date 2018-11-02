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Юэн Макгрегор сразится с Бэтменом
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Юэн Макгрегор сразится с Бэтменом 

Рамблер 1 час назад
Фото: DC Comics
Шотландский актер Юэн Магрегор примет участие в новом проекте киновселенной DC. В будущей ленте, которая будет называться "Хищные птицы", Макгрегору отведена роль Черной Маски — он станет противником Бэтмена, а, значит, зрителей ждут захватывающие сражения двух героев.
Черная Маска — Роман Сайонис — по сюжетам комиксов изначально был другом семьи Уэйнов и самого Брюса, однако перешел на темную сторону после того, как убил своих родителей. Теперь Сайонис — преступник.
Черная Маска уже не раз мелькал в видеоиграх или телевизионных шоу, однако в полном метре появится впервые.
Премьера фильма назначена на февраль 2020 года. Известно, что в картине так же примет участие известная актриса Марго Робби.
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