Юэн Макгрегор сразится с Бэтменом

Шотландский актер Юэн Магрегор примет участие в новом проекте киновселенной DC. В будущей ленте, которая будет называться "Хищные птицы", Макгрегору отведена роль Черной Маски — он станет противником Бэтмена, а, значит, зрителей ждут захватывающие сражения двух героев.

Черная Маска — Роман Сайонис — по сюжетам комиксов изначально был другом семьи Уэйнов и самого Брюса, однако перешел на темную сторону после того, как убил своих родителей. Теперь Сайонис — преступник.

Черная Маска уже не раз мелькал в видеоиграх или телевизионных шоу, однако в полном метре появится впервые.