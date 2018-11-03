Актеры, которые оказались в сектах

Умиротворение, любовь, просветление — запрещенные культы предлагают человеку то, что он так энергично ищет на протяжении всей своей жизни. Но на деле оказывается, что за красивой оберткой скрываются пугающие вещи. В такую ловушку попадают не только обычные люди, но и популярные личности.

Талгат Нигматулин . Отъявленный кинозлодей Талгат познакомился с псевдоученым Абаем Борубаевым в начале 1980-х. Вдохновленный эзотерическими речами и философией дзен-буддизма, актер вступил в секту нового знакомого «Четвертый Путь». К сожалению, помимо своего времени и денег, Талгат «отдал» сектантам и свою жизнь.

Роуз Макгоуэн . Детство Роуз прошло в совсем другой секте — «Дети Бога». Кинодива на протяжении 10 лет была отрезана от реального мира, проводя в итальянской коммуне день за днем. Практиковать свободную любовь, как другие члены группы, Макгоуэн отказалась и тайно сбежала от своей «семьи» в Америку.

Мишель Пфайффер . Юную Пфайффер в свою трясину затянула секта солнцеедов. Двадцатилетней девушке промыли мозги и порекомендовали заменить пищу воздухом и солнечным светом. Все деньги молодой актрисы, естественно, жертвовались на «членские взносы». От скорой гибели Мишель спас ее будущий муж Питер Хортон

Вайнона Райдер . Красотка еще в детстве решила, что блистать на сцене — это ее. Подтолкнули девушку на такие мысли не кино и телешоу, а книги: детство актрисы прошло в секте «Радуга», где электроэнергия была под запретом. Райдер была уверена, что глава секты вряд ли отпустит ее в Голливуд и попросту сбежала.