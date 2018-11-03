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Актеры, которые оказались в сектах
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Актеры, которые оказались в сектах 

Рамблер 50 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Пираты XX века"
Умиротворение, любовь, просветление — запрещенные культы предлагают человеку то, что он так энергично ищет на протяжении всей своей жизни. Но на деле оказывается, что за красивой оберткой скрываются пугающие вещи. В такую ловушку попадают не только обычные люди, но и популярные личности.
Талгат Нигматулин. Отъявленный кинозлодей Талгат познакомился с псевдоученым Абаем Борубаевым в начале 1980-х. Вдохновленный эзотерическими речами и философией дзен-буддизма, актер вступил в секту нового знакомого «Четвертый Путь». К сожалению, помимо своего времени и денег, Талгат «отдал» сектантам и свою жизнь.
Роуз Макгоуэн. Детство Роуз прошло в совсем другой секте — «Дети Бога». Кинодива на протяжении 10 лет была отрезана от реального мира, проводя в итальянской коммуне день за днем. Практиковать свободную любовь, как другие члены группы, Макгоуэн отказалась и тайно сбежала от своей «семьи» в Америку.
Мишель Пфайффер. Юную Пфайффер в свою трясину затянула секта солнцеедов. Двадцатилетней девушке промыли мозги и порекомендовали заменить пищу воздухом и солнечным светом. Все деньги молодой актрисы, естественно, жертвовались на «членские взносы». От скорой гибели Мишель спас ее будущий муж Питер Хортон.
Вайнона Райдер. Красотка еще в детстве решила, что блистать на сцене — это ее. Подтолкнули девушку на такие мысли не кино и телешоу, а книги: детство актрисы прошло в секте «Радуга», где электроэнергия была под запретом. Райдер была уверена, что глава секты вряд ли отпустит ее в Голливуд и попросту сбежала.
Том Круз. Шпион Голливуда Том Круз пополнил ряды саентологов в 1990 году. Актер уверяет, что обрел счастье среди других проповедников учения, но отношения с «непросветленными» явно не складываются: Том развелся со своей первой женой Мими Роджерс, позже бросил Кэти Холмс и отказался от их общей дочери.
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