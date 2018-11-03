Актеры-неучи: звезды без образования

Безумно популярные кинозвезды, что «прогуляли» курсы актерского мастерства.

Куда важнее иметь бесконечный талант, неиссякаемую харизму и обжигающее желание пуститься в авантюру, добиться своего любым способом. Герои нашей галереи — яркий тому пример.

Сергей Бодров-младший. Играя крошечные роли в фильмах своего отца Сергея Владимировича, будущая кинолегенда обучался на историческом факультете Играя крошечные роли в фильмах своего отца Сергея Владимировича, будущая кинолегенда обучался на историческом факультете МГУ , а позже ушел в тележурналисты. От судьбы Сергей так и не смог убежать — в 1996 году он познакомился с Алексеем Балабановым , после чего снялся в «Брате» и стал настоящей звездой.

Кадр из фильма "Анна Каренина"

Татьяна Друбич. Несмотря на то, что талантливую актрису в Татьяне разглядели еще в 12 лет, Друбич всячески противилась становиться кинодивой и выбрала для себя путь врача-эндокринолога. Работая врачом в районной поликлинике, Татьяна все же не смогла вычеркнуть кино из своей жизни и временами появлялась а фильмах. Несмотря на то, что талантливую актрису в Татьяне разглядели еще в 12 лет, Друбич всячески противилась становиться кинодивой и выбрала для себя путь врача-эндокринолога. Работая врачом в районной поликлинике, Татьяна все же не смогла вычеркнуть кино из своей жизни и временами появлялась а фильмах.

Кадр из фильма "Эквилибриум"

Кристиан Бэйл. Удивительно, но даже оскароносные звезды махнули рукой на актерские факультеты. Голливудский красавчик Кристиан Бэйл однажды заявил, что не в курсе, что такое система Станиславского и как она работает. К счастью, попасть в мир большого кино в 13 лет актеру помогли связи мамы и дедушки. Удивительно, но даже оскароносные звезды махнули рукой на актерские факультеты. Голливудский красавчик Кристиан Бэйл однажды заявил, что не в курсе, что такое система Станиславского и как она работает. К счастью, попасть в мир большого кино в 13 лет актеру помогли связи мамы и дедушки.

Кадр из фильма "Золушка"

Фаина Раневская. Звезда трагических спектаклей доказала всем, что актрисой не становятся, а рождаются: без профильного образования Раневская начала играть в провинциальных театрах, а позже добралась и до московской сцены. Выдавая направо и налево крылатые фразы, Раневская стала выдающейся актрисой XX века. Звезда трагических спектаклей доказала всем, что актрисой не становятся, а рождаются: без профильного образования Раневская начала играть в провинциальных театрах, а позже добралась и до московской сцены. Выдавая направо и налево крылатые фразы, Раневская стала выдающейся актрисой XX века.

Кадр из фильма "Знакомьтесь, Джо Блэк"

Брэд Питт. Ради заветной мечты Брэд Питт не был готов тратить на обучение сценическому искусству несколько лет своей жизни, а вот накопить деньги, рвануть в Голливуд и браться за все безумные предложения — в его духе. После нескольких проходных лент актер получил серьезную роль в ленте «Интервью с вампиром». Ради заветной мечты Брэд Питт не был готов тратить на обучение сценическому искусству несколько лет своей жизни, а вот накопить деньги, рвануть в Голливуд и браться за все безумные предложения — в его духе. После нескольких проходных лент актер получил серьезную роль в ленте «Интервью с вампиром».

Кадр из фильма "Кошмар на улице Вязов"