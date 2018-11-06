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Актеры, которые погибли молодыми
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Советские актеры, которые погибли молодыми 

Рамблер 13 часов назад
Елена Майорова, Никита Михайловский, Ян Пузыревский — все они были весьма талантливыми и подавали большие надежды, но по той или иной причине не смогли дожить даже до 40 лет.
Сергей Тихонов. Советский Мальчиш-Плохиш ушел из жизни совсем юным — Сергею был всего 21 год. Яркого актера детских фильмов 1960-х годов столкнули под проходящий трамвай поздним вечером. Парень получил множественные травмы и скончался до приезда скорой помощи.
Ян Пузыревский. Уже к 20 годам Ян мог похвастаться рядом отличных ролей, а также ранним браком. Через пару лет от семейного счастья не осталось и следа, а трещинку между молодыми не смог "склеить" даже ребенок. В 1996 году 25-летний актер пришел к жене повидаться с сыном и через пару минут выпрыгнул в окно.
Алексей Фомкин. Обычный мальчик Алеша стал звездой "Ералаша" в 13 лет. После Фомкин снялся в "Гостье из будущего", "Поводе", но закончить десять классов так и не смог. Через год про Александра забыли, и он переехал в крохотную деревню Безводье. В 26 лет мельник без образования сгорел в пожаре, заснув крепким сном.
Никита Михайловский стал звездой кино в 17 лет, после выхода на экраны драмы "Вам и не снилось…". Он сыграл еще в 9 фильмах, прежде чем у него диагностировали рак. Деньги на лечение жертвовали как обычные люди, так и известные, включая Бориса Ельцина и Маргарет Тэтчер. 27-летнему парню не смогли помочь.
Игорь Нефедов начал сниматься еще в студенческие годы — на третьем курсе дебютировал в успешной мелодраме "Пять вечеров". Игоря с радостью звали и в театр, и в кино, но 1988 год стал переломным в его карьере. Промучившись без ролей 5 лет, актер запил, а утром 1993 года повесился. Ему было всего 33 года.
Сергей Шевкуненко. "Кортик", "Бронзовая птица", "Пропавшая экспедиция — юный актер успел сняться всего в трех фильмах перед тем, как отправиться в тюрьму после драки. Этот момент и стал началом его преступной "карьеры", которая длилась на протяжении 20 лет. В 1995 году 35-летнего актера убили в его же квартире.
Марина Левтова. Белокурая красотка, которая начала сниматься в кино еще с детства, погибла в феврале 2000 года. Снегоход, на котором, помимо водителя и Левтовой, сидела и ее дочка, на большой скорости "нырнул" в глубокий овраг. Девочка почти не пострадала, а вот 40-летнюю Марину не смогли спасти.
Елена Майорова, как и Михайловский, начала свой кинопуть с драмы "Вам и не снилось…". Актриса жадно играла и в кино, и в театре. Она могла бы стать настоящей кинолегендой, если бы не несчастный случай — актриса подожгла платье и сгорела заживо, пытаясь добраться от дома до театра имени Моссовета.
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