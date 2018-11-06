Как изменились вчерашние дети-актеры

Подтверждая расхожую поговорку «Как быстро растут чужие дети», эти вчерашние звезды семейных и детских фильмов сегодня с трудом узнаваемы — настолько за каких-то несколько лет они повзрослели. Далеко не все действительно связали жизнь с кино, но все без исключения превратились из вчерашних «ботаников» в настоящие секс-символы.

Джонатан Липники

Знаком зрителям по роли в фильме «Джерри Магуайер» с Томом Крузом

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Сегодня Джонатану 28 лет, он по-прежнему снимается в кино, хотя, конечно, узнать его можно далеко не сразу.

Мэттью Льюис

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Одно из самых внушительных преображений последних нескольких лет точно: из пухлого и не очень симпатичного ребенка звезда « Гарри Поттера » превратился в настоящего красавца.

Эбигейл Бреслин

Казалось бы, буквально пару лет назад малютка Эбигейл была «гадким утенком» в очках и со скобками на зубах — в обычной школе ее бы наверняка дразнили.

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А сегодня Бреслин — звезда кино и сериалов, за плечами которой роли в новых «Грязных танцах, „Добро пожаловать в Zомбилэнд“, сериале „Королевы крика“.

Эмма Уотсон

Эмма Уотсон, как и ее экранный „прототип“, предпочитает интеллектуальные занятия.

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Актриса, которая выросла в настоящую красавицу, в последнее время все реже снимается в кино и занимается общественно-полезной деятельностью, будучи послом ООН

Дуэйн „Скала“ Джонсон

Будущий самый высокооплачиваемый актер Голливуда прошел долгий путь от несуразного подростка до звезды рестлинга и, наконец, звезды крупнобюджетных блокбастеров.

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Те, кто когда-то дразнил Джонсона за лишний вес и внешний вид, сегодня наверняка кусают локти, наблюдая за тем, как актер зажигает в очередном „Форсаже“.

Джозеф Гордон-Левитт

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Несколько несуразную внешность „ботаника“ Гордон-Левитт успешно эксплуатировал в ситкомах „Третья планета от Солнца“ и „Шоу 70-х“, а потом из нелепого подростка вырос в кумира сотен тысяч зрительниц по всему миру благодаря ролям в „10 причин моей ненависти“, „500 дней лета“, „Начало“.

Джо Манганьелло

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Покажи школьное фото Джо Манганьелло самым преданным его поклонницам — и ни одна не узнает в этом очевидном „ботанике“ со скобками и в очках будущего секс-символа, по которому сходили с ума миллионы зрительниц „Супер Майка“.

Джерри О`Коннелл

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Толстячок Верн из „Останься со мной“ (1986) перерос свою подростковую пухлость и прекратился в весьма обаятельного мужчину-актера.

Дэниел Кертис Ли

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Дэн, звезда подросткового комедийного сериала „Рассекреченное руководство Неда по выживанию в школе“, вырос, снял очки и превратился в более чем симпатичного парня.

Джош Пек

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Вчерашний толстячок из еще одного подросткового сериала, „Дрейк и Джош“, сегодня сводит с ума своими пронзительными серыми глазами миллионы зрительниц по всему миру.

Алекса ПенаВега

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Даже если вы пересмотрели семейную ленту „Дети шпионов“ вдоль и поперек, в Алексе образца 2018 года вы вряд ли узнаете малютку Кармен Кортез.