Сколько зарабатывают звезды фильмов для взрослых

…И те, кто работает по другую сторону камеры. Спойлер: намного меньше, чем думает большинство.

Топовые сериальные актеры зарабатывают, как мы выяснили благодаря свежему рейтингу Forbes , до 1,5 миллиона долларов за серию, гонорар самых высокооплачиваемых голливудских звезд составляет несколько десятков миллионов за роль, ну а «Киноафиша» выясняет, сколько получают актеры третьей и не менее масштабной сферы — фильмов для взрослых.

Если голливудские актрисы регулярно жалуются на то, что их гонорары порой намного ниже, чем у коллег-мужчин, в «соседней» индустрии фильмов для взрослых дела обстоят как раз наоборот.

Средний гонорар актрисы за сцену — 800-1000 долларов, а вот мужчины получают в среднем 500-600 долларов за сцену или даже за весь день.

Доходы женщин в этой индустрии могут доходить до 1,5-2 тысяч за сцену (если актриса пользуется популярностью), а вот самые успешные актеры вряд ли могут рассчитывать на больше, чем 700-900 долларов, и совсем уж в исключительных случаях — 1,5 тысячи.

Для сравнения: в России за одну сцену девушки получают около 100 долларов, мужчины и того меньше — в районе 50 долларов.

Дженна Джеймсон — самая богатая актриса индустрии, чье состояние оценивается в 30 млн долларов

Интересная статистика — сколько зарабатывают те, кто остаются за кадром:

Режиссеры — от 1 до 3 тысяч долларов за фильм

Оператор — 500-700 долларов

Специалист по звуку — 300-400 долларов

Помощник режиссера — 100-250 долларов

Сценаристы — 250-400 долларов

Гримеры — 500 долларов (или 100-150 долларов за каждого гримируемого актера)

Фотографы в киностудии — 500 долларов

Отметим, что обычно съемки фильма занимают 2-4 дня, в редких случаях — от 4 до 8 дней (это такие «блокбастеры» от индустрии фильмов для взрослых).

Сколько зарабатывают женщины

В традиционной киноиндустрии все просто — гонорар актрисы определяется с учетом таких факторов, как ее популярность/известность/«раскрученность», величина роли, общий бюджет фильма и процент этого бюджета, отведенный продюсерами на «зарплаты» актерам.

В этой же индустрии все немного сложнее — потому что факторов, влияющих на гонорар актрисы (ну и актера заодно) намного больше.

Это, например, и опыт, и известность, и даже агентство, представляющее актрис. Разброс гонораров тоже намного выше: суперзвезды здесь зарабатывают даже не в десятки, а в сотни раз больше, чем начинающие актрисы, имен которых еще никто не знает.

По данным CNBC, вот как варьируются средние гонорары актрис:

Средний гонорар актрисы за «традиционную» сцену — 800-1000 долларов в зависимости от бюджета студии

Гонорары топовых звезд за аналогичную сцену — 1500-2000 долларов

Гонорары новичков — от 300 долларов

Гонорары за сцены экстремального содержания — 1800-2500 долларов

Гонорары актеров-мужчин

Неравенство гонораров в этой индустрии работает в обратную сторону — не как в Голливуде: мужчины в фильмах для взрослых получают значительно меньше женщин, и никакого повышения гонораров за самые экстремальные сцены не предусмотрено. Обычно гонорары актеров в таких фильмах — это фиксированная сумма либо за сцену, либо за один съемочный день.

В среднем гонорар мужчин-актеров составляет 500-600 долларов за сцену или съемочный день. Если актер достаточно известный, эта сумма составляет в районе 700-900 долларов. Ну и, наконец, редкие суперзвезды мужского пола получают до 1500 долларов. Короче говоря, для мужчин еще в большей степени, чем для женщин, дело это маловыгодное — и, наверное, можно сказать, что многие снимаются еще и «из любви к искусству».

10 самых богатых звезд фильмов для взрослых

Тера Патрик — 2 место в десятке самых богатых представителей индустрии фильмов для взрослых

С учетом такого неравенства гонораров вряд ли стоит удивляться, что десятка самых богатых звезд индустрии состоит из женщин, которые могут похвастаться неплохим состоянием:

Никки Бенц (36 лет, канадская актриса украинского происхождения) — 1 млн долларов