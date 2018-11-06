Сколько зарабатывают звезды фильмов для взрослых 

…И те, кто работает по другую сторону камеры. Спойлер: намного меньше, чем думает большинство.
Топовые сериальные актеры зарабатывают, как мы выяснили благодаря свежему рейтингу Forbes, до 1,5 миллиона долларов за серию, гонорар самых высокооплачиваемых голливудских звезд составляет несколько десятков миллионов за роль, ну а «Киноафиша» выясняет, сколько получают актеры третьей и не менее масштабной сферы — фильмов для взрослых.
Если голливудские актрисы регулярно жалуются на то, что их гонорары порой намного ниже, чем у коллег-мужчин, в «соседней» индустрии фильмов для взрослых дела обстоят как раз наоборот.
Средний гонорар актрисы за сцену — 800-1000 долларов, а вот мужчины получают в среднем 500-600 долларов за сцену или даже за весь день.
Доходы женщин в этой индустрии могут доходить до 1,5-2 тысяч за сцену (если актриса пользуется популярностью), а вот самые успешные актеры вряд ли могут рассчитывать на больше, чем 700-900 долларов, и совсем уж в исключительных случаях — 1,5 тысячи.
Для сравнения: в России за одну сцену девушки получают около 100 долларов, мужчины и того меньше — в районе 50 долларов.
Дженна Джеймсон — самая богатая актриса индустрии, чье состояние оценивается в 30 млн долларов
Интересная статистика — сколько зарабатывают те, кто остаются за кадром:
Режиссеры — от 1 до 3 тысяч долларов за фильм
Оператор — 500-700 долларов
Специалист по звуку — 300-400 долларов
Помощник режиссера — 100-250 долларов
Сценаристы — 250-400 долларов
Гримеры — 500 долларов (или 100-150 долларов за каждого гримируемого актера)
Фотографы в киностудии — 500 долларов
Отметим, что обычно съемки фильма занимают 2-4 дня, в редких случаях — от 4 до 8 дней (это такие «блокбастеры» от индустрии фильмов для взрослых).
Сколько зарабатывают женщины
В традиционной киноиндустрии все просто — гонорар актрисы определяется с учетом таких факторов, как ее популярность/известность/«раскрученность», величина роли, общий бюджет фильма и процент этого бюджета, отведенный продюсерами на «зарплаты» актерам.
В этой же индустрии все немного сложнее — потому что факторов, влияющих на гонорар актрисы (ну и актера заодно) намного больше.
Это, например, и опыт, и известность, и даже агентство, представляющее актрис. Разброс гонораров тоже намного выше: суперзвезды здесь зарабатывают даже не в десятки, а в сотни раз больше, чем начинающие актрисы, имен которых еще никто не знает.
По данным CNBC, вот как варьируются средние гонорары актрис:
Средний гонорар актрисы за «традиционную» сцену — 800-1000 долларов в зависимости от бюджета студии
Гонорары топовых звезд за аналогичную сцену — 1500-2000 долларов
Гонорары новичков — от 300 долларов
Гонорары за сцены экстремального содержания — 1800-2500 долларов
Гонорары актеров-мужчин
Неравенство гонораров в этой индустрии работает в обратную сторону — не как в Голливуде: мужчины в фильмах для взрослых получают значительно меньше женщин, и никакого повышения гонораров за самые экстремальные сцены не предусмотрено. Обычно гонорары актеров в таких фильмах — это фиксированная сумма либо за сцену, либо за один съемочный день.
В среднем гонорар мужчин-актеров составляет 500-600 долларов за сцену или съемочный день. Если актер достаточно известный, эта сумма составляет в районе 700-900 долларов. Ну и, наконец, редкие суперзвезды мужского пола получают до 1500 долларов. Короче говоря, для мужчин еще в большей степени, чем для женщин, дело это маловыгодное — и, наверное, можно сказать, что многие снимаются еще и «из любви к искусству».
10 самых богатых звезд фильмов для взрослых
Тера Патрик — 2 место в десятке самых богатых представителей индустрии фильмов для взрослых
С учетом такого неравенства гонораров вряд ли стоит удивляться, что десятка самых богатых звезд индустрии состоит из женщин, которые могут похвастаться неплохим состоянием:
Никки Бенц (36 лет, канадская актриса украинского происхождения) — 1 млн долларов
Аса Акира (32 года) — 1,5 млн Лиза Энн (46 лет) — 2 млн Канни Леоне (37 лет, канадская актриса) — 2,5 млн Саша Грей (30 лет) — 3 млн Дженна Хейз (36 лет, американская актриса и режиссер) — 3,7 млн Бри Олсон (32 года) — 5 млн Джесси Джейн (38 лет) — 8 млн Тера Патрик (42 года) — 15 млн Дженна Джеймсон (44 года) — 30 млн