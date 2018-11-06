Чем занимается Наталья Гвоздикова сегодня

Актрисе Наталье Гвоздиковой в начале следующего года исполнится 71 год. Она практически перестала сниматься в кино и посвятила себя домашнему хозяйству и единственному сыну, хотя когда-то была одной из самых востребованных советских актрис.

В детстве Наталья даже не помышляла о кино. Она появилась на свет в небольшом городке в Забайкалье, родители её были далеко от творчества. Подтолкнула Наталью к мыслям об актёрстве старшая сестра, решившая связать жизнь со сценой. Окончив школу Гвоздикова поступила во ВГИК, а мастерами курса были истинные мэтры — Сергей Герасимов Тамара Макарова . Красивую начинающую артистку заприметили режиссёру, поэтому Наталья начала сниматься в кино ещё студенткой, а первой звёздной ролью для неё стала роль Полины в многосерийном фильме

(1973). В следующем году Наталья начала сниматься в другом многосерийном фильме. Проект «Рождённая революцией», посвящённый становлению советской милиции, стал для Гвоздиковой судьбоносным. Он не только закрепил за ней звёздный статус, но и подарил супруга, с которым она прожила всю жизнь. Актёр Евгений Жариков играл в этом фильме главного героя, а Наталья — его жену. Экранный роман перетёк в жизнь и связал артистов на четыре десятка лет.

Как Наталья Гвоздикова пережила измену Евгения и чем она занимается сегодня, узнайте из видео.