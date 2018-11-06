Превратности судьбы Вячеслава Тихонова

Дворянин, классный руководитель, простой деревенский парень, разведчик… Он сыграл более 70 ролей в кино, был обладателем всевозможных премий и пользовался невероятной популярностью. Его боготворили зрители, любили режиссеры… Его можно было бы назвать везунчиком, но Тихонов таковым не был. Судьбой ему было уготовано множество жизненных трудностей, в числе которых, конечно, смерть единственного сына. Да и путь к славе Вячеслава Васильевича тоже не был выстелен лепестками роз.

Он мог бы стать токарем и даже работал на заводе в военные годы. Родители прочили его в агрономы, но Слава решил стать артистом. Однако во ВГИК будущий кумир миллионов сразу не поступил: провалил экзамен по актерскому мастерству. Так расстроился, что в коридоре расплакался от обиды. Тихонова пожалел Борис Бибиков , случайно проходивший в тот момент мимо, и зачислил его на свой курс.

Дебютом в кино для Тихонова стала роль Володи Осьмухина в фильме "Молодая гвардия". Но в отличие от коллег по съемкам, Вячеслав после этого почти десять лет не получал ролей на "Мосфильме". Всему виной — тогдашний руководитель киностудии Иван Пырьев , который категорически возражал против участия Тихонова в фильмах студии, ссылаясь на нерусскую внешность актера.

Настоящая популярность пришла к артисту с выходом картины "Дело было в Пенькове". Роль Матвея сам Вячеслав Васильевич называл своей лучшей ролью в кино.

Князя Болконского Тихонов мог и не сыграть. Бондарчук видел в этой роли исключительно Иннокентия Смоктуновского , но тот отказался. Министр культуры Фурцева предложила Вячеслава Тихонова. Сам артист остался крайне недоволен этой ролью и после съемок всерьез хотел уйти из кино.

В фильме "Доживем до понедельника" Тихонова буквально заставил сниматься Станислав Ростоцкий . Опустошенный сложными съемками в "Войне и мире", не утвержденный на роль в картину "Мертвый сезон" артист артист практически потерял веру в себя. Режиссеру пришлось прибегнуть к шантажу: "Если ты мне друг — снимайся". Подействовало.

Интересно, что над ролью Штрилица Тихонов работал в аэропорту "Внуково" . По словам актера, ночью в зале ожидания ему было проще думать и прорабатывать характер своего героя. Полагают, что именно в аэропорту Вячеслав Михайлович придумал эпизод встречи Штирлица с женой, которого изначально в сценарии не было.

Однажды был проведен эксперимент, в котором участвовало сто человек. Им показывали фото частей мужских лиц: глаза, подбородки, скулы и пр. и просили определить, какие из них кажутся им наиболее красивыми и мужественными. Лидером стали части лица Вячеслава Тихонова в роли Штирлица.