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Ради Олега Янковского переписали сценарий
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Ради Олега Янковского переписали сценарий 

Рамблер 4 часа назад
Сценарий к фильму «Влюблён по собственному желанию» режиссёр Сергей Микаэлян написал сам. Он видел главного героя Игора Брагина молодым парнем, поскольку, по мнению Микаэляна, незрелому мужчине проще было изменить свою жизнь. Однако к моменту начала съёмок исполнителя роли Брагина так и не нашли. Тогда пришла мысль пригласить в фильм Олега Янковского. Ради этого даже переписали сценарий, добавив герою возраста. Янковский дал согласие, хотя был очень занят: в тот момент он не только играл в театре «Ленком», но и готовился к съёмкам в драме Романа Балаяна «Полёты во сне и наяву». Чтобы уложиться в график, съёмочной группе даже пришлось отправиться в Ташкент, где в то время гастролировал «Ленком», и часть сцен отснять там. Следующие эпизоды снимали в Ленинграде, и вот тут несладко пришлось уже Олегу Ивановичу: он разрывался между двумя картинами и работой в театре. Несколько месяцев актёру удавалось поспать лишь в самолётах и поездах. Янковский понимал, что измотан такой жизнь, но отказаться от съёмок и театра уже не мог. Впрочем, когда лента «Влюблён по собственному желанию» вышла, стало очевидно, что страдания были не напрасными. Фильм получил несколько наград, а Олега Янковского, которому так тяжело дались съёмки, советские зрители назвали лучшим актёром 1983 года.
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