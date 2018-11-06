«Знахарь»: как сложилась судьба актеров

Фильм «Знахарь» имел громадный успех не только в Польше, но и по всему миру. Трагический образ Рафала (Ежи Бинчицкий) и невероятная красота его дочери Марыси ( Анна Дымна ) запомнились многим. Как сейчас выглядят актеры, исполнившие главные роли в этом фильме?

В 1982 году вышла экранизация романа «Знахарь» польского писателя Тадеуша Доленги-Мостовича, написанного в 1937 году. Переработкой сценария занимался режиссер картины, Ежи Гофман.

Действие происходит в Польше в начале XX века, в промежутке между двумя мировыми войнами. В фильме рассказана история именитого профессора хирургии Рафала Вильчура (Ежи Бинчицкий). После нападения бандитов избитый профессор лишается денег и документов, но главное — памяти.

Несколько лет он бродяжничает, пока не крадет документы на чужое имя и не начинает жить под личиной некоего Антония Косибы.

Герой находит работу и кров в семье мельника Прокопа (Бернард Ладыш), но со временем понимает, что он способен лечить людей. Первым его пациентом после амнезии становится сын мельника Василь, переживший неудачное лечение: ему главный герой ломает ноги, чтобы кости могли срастись заново, на этот раз правильно. Вскоре по всей округе расходится людская молва о знахаре.

К сожалению, знахарь вступает в конфликт с доктором Павлицким ( Анджей Копичиньский ), который упрекает его в том, что он принимает пациентов в антисанитарных условиях. Однако в отличие от Павлицкого, получивший амнезию хирург Рафал смог поставить на ноги сына мельника. А потом и помочь скромной продавщице из соседней лавки Марысе (Анна Дымна), попавшей в аварию вместе с женихом Лешеком ( Томаш Стокингер ).

Правда, для этого знахарю Рафалу пришлось украсть инструменты для операции у доктора Павлицкого, за что он оказался в суде и был приговорен к трем годам тюрьмы.

Марыся просит суд еще раз пересмотреть дело знахаря, из столицы приезжает в качестве эксперта хирург Добранецкий, ученик Рафала Вильчура. Мало того, что он узнает в деревенском знахаре своего учителя, так еще и сам знахарь, услышав фамилию спасенной девушки на суде, понимает, что это его дочь, Марыся Вильчур. К именитому хирургу возвращается память, и суд выносит ему оправдательный приговор.

Кадр из фильма "Знахарь"

Ежи Бинчицкий — Рафал Вильчур

Исполнитель главной роли в фильме «Знахарь» скончался от сердечного приступа в возрасте 61 года двадцать лет назад. Так полноценно, как в «Знахаре», его актерскому таланту, увы, больше не суждено было раскрыться. Известно, что в 1991 году баллотировался в Польский Сенат, но не прошел, так как набрал недостаточно голосов.

Анна Дымна — Марыся

Всего на счету польской актрисы более 250 театральных ролей и ролей в кино и на телевидении. В 1990 Анна сыграла Маргариту в польской экранизации романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Этот четырехсерийный фильм получил хорошие отзывы как у зрителей, так и у критиков.

В польском сериале 2002 года «Ведьмак», снятом по произведениям Анджея Сапковского, она сыграла целительницу Нэннеке, которая практически заменила мать главному герою Геральту.

Кадр из сериала "Ведьмак"

Анна Дымна была замужем трижды. По признанию самой актрисы, самое большое влияние на нее оказал первый муж, скончавшийся еще до ее работы над «Знахарем». Им был Веслав Дымны , польский актер и сценарист.

Сейчас актрисе уже 67 лет. На кадрах из короткометражного фильма 2015 года «Dzień babci» («День бабушки») в ней уже не узнать прекрасную Марысю. О своем возрасте и внешности актриса говорит с оптимизмом:

"Это фантастика, что мне больше не нужно беспокоиться о моей внешности. Если вы молодая актриса, вы всегда можете услышать: вы мало спали, вы опухли, выпрямитесь… А теперь, чем хуже я выгляжу, тем лучше".

Кроме того, с 1999 года она занимается благотворительностью. А с 2003 года, то есть уже 15 лет, существует ее именной благотворительный фонд помощи людям с инвалидностью.

Бернард Ладыш — мельник Прокоп

Бернарду Ладышу уже 96 лет. Исполнитель роли мельника Прокопа знаменит не только актерской деятельностью, но и своим голосом: Бернард Ладыш — известный в Польше оперный певец.

Он исполнял партии Бориса Годунова в опере «Борис Годунов» Мусоргского, Фараона в опере Джузеппе Верди «Аида», Дон Жуана в комической опере Моцарта «Дон Жуан, или Наказанный развратник» и Мефистофиля в «Фаусте» Гуно.