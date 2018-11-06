Александра Флоринская: девушка из высшего общества

Образ эффектной красавицы и светской львицы Полины в сериале «Ивановы-Ивановы» удался ей на славу. Иногда кажется, будто актриса и не играет вовсе, а показывает себя настоящую. WomanHit.ru присмотрелся к Александре и вспомнил ее роли в кино и жизни.

Александра — актриса потомственная. Ее прадед Глеб Флоринский служил в самой первой труппе Николая Акимова в питерском Театре комедии. Бабушка Елена Флоринская тоже играла на театральных подмостках. Один дед был оператором, другой — режиссером. Первоначально именно по стопам деда, режиссера Льва Цуцульского, она и собиралась пойти — хотелось ей быть немного по ту сторону съемочного процесса. Однако когда во ВГИКе посмотрели на модельные данные Александры, то посоветовали не умничать, а идти с такой внешностью в театральный. К слову, когда она уже училась в Санкт-Петербургской академии театрального искусства, то активно пользовалась этими своими данными — Флоринская была лицом одной косметической фирмы, участвовала в конкурсах красоты и даже завоевала в 1997 году титул «Вице-мисс Россия».

Всероссийскую известность ей принес сериал «Бригада», где она сыграла любовницу главного героя. Ну а уж дальше режиссеры завалили Александру предложениями. Правда, поначалу все-таки видели ее в эпизодах. Но Александра, если понимала, что образ ей интересен, соглашалась и на второстепенные партии. И даже на порой неоднозначные: готова была и оголиться, если понимала, что так нужно по режиссерской задумке. Например, в фильме «Удар лотоса-3. Загадка сфинкса» актриса купается обнаженной. Причем именно этот эпизод стал по запросу с фамилией актрисы самым популярным. Поменять свое постоянное амплуа обольстительной красотки Александре удалось в картине «Капитанские дети», где она исполнила роль скромной учительницы литературы.

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Свое личное счастье Александра нашла не сразу. В первый раз она вышла замуж в 1997 году. Ее избранником стал однокурсник Сергей Горобченко . Роман развивался стремительно, и вскоре молодые решили жить вместе. Многие тогда отговаривали Сашу от столь раннего замужества. А ее мама даже уверяла, что переходный возраст дочери пришелся не на четырнадцать лет, а на восемнадцать, когда та выбрала жизнь семейную.

Сегодня, вспоминая свой первый брак, даже сама Александра не может понять, почему же она столь рано решила выскочить замуж. «Была какая-то влюбленность вкупе с общим делом, творчеством… Не знаю… Всегда так сложно объяснять нюансы… Причем даже спустя много лет иной раз смотришь, казалось бы, без эмоций на ту или иную ситуацию в прошлом, пытаясь ее анализировать отстраненно, и даже не можешь дать себе внятный ответ, почему так тогда произошло… Вот без всякой критики, но я не могу сказать, почему мы с Сергеем решили тогда жить вместе и прожили шесть с половиной лет… Это такая бунинская история», — вспоминает актриса.

Тем не менее те отношения подарили Саше старшего сына Глеба. После расставания супруги смогли сохранить хорошие отношения. Глеб Горобченко хоть и жил с мамой, но часто виделся с отцом. Не так давно в передаче у Бориса Корчевникова Сергей Горобченко признался, что когда-то его десятилетний Глеб заставил найти новую спутницу. «Он был и с мамой, и со мной. Мне хотелось, чтобы он был защищенный. Чтобы он знал: есть и мать, и отец. Я ждал женщину, за которую я буду отвечать, что не будет других. Мы договорились, что он не будет видеть каких-то непонятных людей, ненужных. Прошло пять лет, Глеб сказал: 'Пап, ну, конечно, тебе надо устраивать свою жизнь, я понимаю, что будет сложнее, но это нужно», — поделился Горобченко.

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Со второй попытки Александра встретила мужчину своей мечты в лице продюсера и создателя различных телепередач Николая Билыка. Они познакомились на празднике у их общего друга. Как признается Николай, он влюбился в Александру с первого взгляда. В 2005 году Флоринская подарила супругу сына, Николая-младшего. Супруг присутствовал при родах, всячески оберегая и поддерживая жену. А в 2013 году у супругов родилась дочь Агата.

Вообще со стороны Александра выглядит абсолютно счастливым человеком. Она востребована как актриса, у нее прекрасная семья. Достаточно посмотреть Инстаграм Флоринской, чтобы понять: она живет в гармонии с собой и внешним миром. Сама актриса, говоря об отношении к жизни, вспоминает давний случай. Как-то она читала глянцевый журнал, и глаза наткнулись на крупно выделенную фразу: «Я — женщина-цветок и не хочу быть несчастной». Она сначала посмеялась, но потом поняла, что это и есть пусть и шуточная, но вполне жизненная формулировка ее собственного поведения. «Я везде и всегда, при любых обстоятельствах в состоянии ощущать себя счастливой и испытывать эйфорию от самой жизни, — говорит актриса в интервью. — И эти чувства не зависят от финансового благополучия…»