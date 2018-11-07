Анна Ковальчук: «Я во всем советуюсь с мамой»

На ее счету работы в «Мастере и Маргарите» и Маши Швецовой в «Тайнах следствия». Теперь еще подарок судьбы — роль племянницы Ивана Грозного в «Годунове».

Недавно Анна в поисках перемен перекрасилась из шатенки в блондинку. «Почувствовала, что темный цвет волос дает какую-то грусть, может, даже немного злость, грубость… А у меня было совершенно другое настроение», — призналась актриса.

Анна Ковальчук (Anna Kovalchuk): — Любой актер счастлив, когда попадает в исторический проект — такой как «Годунов». Это возможность ознакомиться с интересной эпохой. Когда надеваешь костюм того времени, ты уже по-другому двигаешься, существуешь, а это большой подарок. Моя роль Марии Ливонской (двоюродной племянницы Ивана Грозного), как мне кажется, самая выгодная. В сериале и так немного женских персонажей. А моя героиня проходит все периоды жизни, интересные актерски: сначала выходит замуж за Магнуса — короля Ливонии, после его смерти возвращается на родину вдовой с ребенком, потом она влюбленная женщина, и в конце оказывается в монастыре… Меняется ее образ: поначалу носит европейский костюм, а перебравшись на Русь, уже наши наряды. Мне, как актрисе, ходить в таких костюмах было счастьем. А какие в фильме декорации! Между дублями я даже не могла передохнуть: рассматривала интерьеры, наблюдала, как работали художники, гримеры, это было завораживающе.

— У вас еще новый проект — детская программа «Тайны сказок» на телеканале «Спас». Он появился с вашей легкой руки?

Анна Ковальчук (Anna Kovalchuk): — Примерно год назад мы пересеклись с генеральным директором «Спаса» Борисом Корчевниковым на программе «Судьба человека», которую он ведет, и подружились. Он оказался духовным человеком, и я его восприняла как учителя — так я обычно и отношусь ко всем людям в своей жизни. Мы встречались еще пару раз. Я давно мечтала вести детскую программу вроде «Спокойной ночи, малыши!». У меня мама — заведующая детским садом, я сама обожаю детей, они — ангелы. И я сказала об этом Корчевникову. Он не раздумывая пошел мне навстречу, и в итоге в титрах «Тайн сказок» написано: «Автор идеи — Анна Ковальчук». В некоторых выпусках принимали участие мой сын Добрыня, племянник, мне удобно, когда в студии знакомые лица, и вообще к нам приходят потрясающие дети. Лучшего проекта и пожелать нельзя.

— Анна, вы обмолвились, что любого человека в своей жизни воспринимаете как учителя. Эта мудрость когда пришла?

Анна Ковальчук (Anna Kovalchuk): — Я Змея по гороскопу, мама всегда говорила: «Я с детства слышала от тебя мудрые вещи». Наверное, это данность от Бога. Но я ни в коем случае не сижу на месте, а развиваюсь, читаю много литературы. И тут столкнулась с великолепным романом в четырех частях Александры Назаровой (ученицы Станиславского) под названием «Книга жизни», основная мысль которой — «Каждый человек — не друг и не враг, а только учитель». Прийти к такому пониманию действительно крайне важно.

Родители поставили на уши весь город, нас искали солдаты

— Своим детям какие сказки читали, какие мультики советовали посмотреть?

Анна Ковальчук (Anna Kovalchuk): — Злата росла на диснеевских, а Добрыня уже на наших, новых мультиках. Сейчас есть прекрасные российские «Смешарики», «Маша и Медведь». Они познавательные и интереснее зарубежных. Ну а книжки — это Барто, Чуковский, Драгунский… Словом, всю отечественную детскую классику.

— Как-то вы сказали, что мечтали о дочке лет с 10. Может, потому, что хотели сестру?

Анна Ковальчук (Anna Kovalchuk): — Нет, думаю, что это связано исключительно с материнским инстинктом. У кого-то он может так и не проснуться. А у меня появился в раннем возрасте. Может, мне не хватало мамы, которая открывала новые детские сады, была часто занята, и я думала, что своей дочке дам больше внимания. Думаю, сделала это с лихвой.

— Вы перекрасились в блондинку из-за роли?

Анна Ковальчук (Anna Kovalchuk): — Нет, это не связано с ролью, а с желанием перемен в жизни. Был перерыв в съемках «Тайн следствия», мне показалось, что все, проект закончился. И захотелось что-то изменить, так как я на протяжении 18 лет, работая в этом сериале, не могла менять образ. А каждой женщине всегда хочется чего-то нового. И я почувствовала, что мой темный цвет волос дает какую-то грусть, может, даже немного злость, грубость… А у меня было совершенно другое настроение, я себя прекрасно чувствовала, и в своем светлом периоде мне захотелось стать светлой.

— Слышал, что считали, ваше амплуа — юмористическая актриса…

Анна Ковальчук (Anna Kovalchuk): — Мой выпускной спектакль в институте назывался «Шутки Чехова» и был веселый и смешной. А в детстве я пародировала мультики, говорила голосами разных персонажей. Да и актрисой я стала, наверное, потому, что у меня было сильное желание рассмешить людей. Помню, ездила к бабушке на Украину, встречалась с сестрами и смешила их. Лицедейство оттуда и пошло — из детства. Для актера самая большая награда зрителя — услышать смех.

— В детстве озорной были?

Анна Ковальчук (Anna Kovalchuk): — Очень скромной и стеснительной, даже замкнутой. В начальной школе училась плохо — боялась отвечать, а вот в седьмом классе почувствовала в себе какую-то силу, поняла, что могу постоять за себя, появились цели, полюбила математику, училась уже хорошо — на 4 и 5. Родители воспитывали меня собственным примером, как и я своих детей. Я видела перед собой влюбленных друг в друга маму и папу, которые занимали ответственные посты. Мама, как я уже говорила, — заведущая детсадом, папа преподавал в Военно-инженерной академии имени Комарова. Воспитание мое заключалось в том, что мы с мамой все обсуждали. Меня никогда не наказывали. Как-то я сбежала с подругой из пионерского лагеря. Не понимаю, как это произошло. Престижный лагерь, все мне там нравилось, просто подруге подарили щенка, и она захотела домой, к нему, подговорила меня, и мы убежали. Шли всю ночь вдоль дороги, окруженной лесом. Когда я добралась до дома, папа поцеловал меня и сказал, чтобы ложилась спать. Помню, у мамы от волнения были ледяные руки — что она пережила тогда, могу себе представить сегодня как мать. Родителям ведь сообщили из лагеря, что мы сбежали, они поставили на ноги весь город. Нас искали солдаты, которые были на летних сборах.

Никто из одноклассников на меня не смотрел

— Наверняка, были очаровательной девушкой в школе. Об ухажерах ваших мама знала?

Анна Ковальчук (Anna Kovalchuk): — Я была высокой и худой, и это никому не нравилось. Так что никто из одноклассников на меня не смотрел. А вот уже в 10–11 классах — другое дело. У меня была потребность рассказывать маме о своем дне, поэтому она все обо мне знала. Даже сегодня я каждый вечер я созваниваюсь с мамой и все обсуждаю. Моя дочь в этом плане не в меня, она закрытая.

— С выбором профессии родители что-то советовали?

Анна Ковальчук (Anna Kovalchuk): — Нет, я сама искала институт. Остановилась на политехническом, но за компанию с подругой отправилась в театральный. Можно было подавать документы в разные вузы. В мае первым объявил конкурс театральный, пошла туда, меня взяли.

— Когда поняли, что состоялись в профессии?

Анна Ковальчук (Anna Kovalchuk): — Каждый раз, выходя на сцену, было страшно, кажется, ты ничего не умеешь. Но на третьем курсе мой педагог, режиссер Елена Черная ставила спектакль «Бедность не порок» в Александрийском театре и пригласила меня на главную роль, где я играла с прекрасными артистами. И мне показалось, что раз меня утвердил мой учитель, то я уже что-то могу.

— Фильмы свои смотрите?

Анна Ковальчук (Anna Kovalchuk): — Мне некогда. Так что целенаправленно не смотрю, а если идет по телевизору, то только с точки зрения оценки, чтобы учиться на ошибках, которые замечаю, и избегать их в следующих работах.

— Что нравится из своих картин?

Анна Ковальчук (Anna Kovalchuk): — Кажется, все. Я всегда честно работала. Откровенных провалов вроде не было, да и какой-то вспышки пока тоже.

— А Маргарита?

Анна Ковальчук (Anna Kovalchuk): — Эта роль создана Владимиром Бортко . Я там была настолько юна, полностью доверяла режиссеру, и он не позволял творить. Раз я попыталась, когда в Москве на Красной площади играла сцену с Азазелло. А Бортко мне: «Что ты творишь?! Такого быть не может!» И отменил смену. Представляете, какой страх он в меня вложил! Я и сейчас убеждена, что актер должен быть пластилином в руках режиссера, угадывать его волю. И на «Мастере и Маргарите» я, конечно, была таким материалом. Сказать, что я нечто сотворила, не могу.

— Узнаваемость когда пришла?

Анна Ковальчук (Anna Kovalchuk): — Она тихонько подкрадывалась, и сейчас не могу сказать: я иду, а меня все узнают.

— Но ваша Мария Сергеевна из «Тайн следствия» за 18 лет стала полноправным членом семьи каждого дома.

Анна Ковальчук (Anna Kovalchuk): — Это правда. Но в жизни я немного другая, об этом мне часто говорят. А когда узнают, люди улыбаются и дарят мне большой позитив: «Вы у нас как родная, дома каждый вечер». Когда тебя любят — огромный плюс. Но есть и минусы популярности: ты ведь не принадлежишь себе, все время на виду, и это огромная эмоциональная нагрузка.

Не могла смотреть на мясо

— Дети смотрят вас на сцене, экране?

Анна Ковальчук (Anna Kovalchuk): — О Добрыне так не могу сказать. Хотя с удовольствием посмотрел фильм «Ура! Каникулы!». «Тайны следствия» — не его формат, но он привык, что я часто на экране, поэтому для него это не шок. В театре ему тоже пока не интересно. Злата смотрит, но она не фанат «Тайн», хотя видела мои работы в театре и они ей понравились, сказала: «Талантливая, глубокая, красивая». Приятно слышать от дочери. Когда Добрыня был маленьким, помогали все, у нас была няня. Сейчас обходимся без нее. Бабушка продолжает работать, когда сын не болеет, он у нее в детском садике, ему там нравится. Сейчас ему восемь лет, он во втором классе. Учится хорошо, увлекается плаванием, прыжками на батуте — делает хорошо сальто.

— Замечаете в детях ваши черты?

Анна Ковальчук (Anna Kovalchuk): — Конечно, они ведь наше продолжение. Злата много лет занимается лошадьми, а я с детства об этом мечтала, и она воплотила эту мечту в жизнь. У нее своя лошадь, дочь гуляет с ней, ездит в основном без седла и… никаких шпор. Ей 18, учится в Институте международных отношений. Она играла со мной в «Тайнах следствия», спектаклях, но это ее не увлекло. У нее замечательный молодой человек, с которым она вместе три года. Я ее выбор одобрила. А вот Добрыня творческий: кривляется, изображает всех подряд, на гитаре играет, поет.

— Любовь к животным у вас с детства?

Анна Ковальчук (Anna Kovalchuk): — Да, у родителей было два кота. Теперь у нас дома два кота, а еще у Златы и у меня по собаке.

— Вы уже несколько лет не едите мяса и не носите мех. Причина — любовь к животным?

Анна Ковальчук (Anna Kovalchuk): — Конечно. Но я раньше и в голову не брала, из чего сделана котлета. А потом посмотрела фильм «Земляне» и после него уже стала относиться к блюдам из мяса иначе. Затем были еще картины на тему животных продуктов, и меня как отрезало.

Хочется спрятаться, чтобы никто не видел

— Свободное время как проводите?

Анна Ковальчук (Anna Kovalchuk): — Мне всегда необходима смена деятельности. Я смотрю на жизнь открытыми глазами, поэтому у меня масса увлечений: люблю петь, прыгать на батуте с Добрыней, ходить на лыжах, лазать в веревочном парке, изучаю английский… Люблю с друзьями просто побыть дома, мы называем такие посиделки «День соседа», люблю вкусно готовить, гулять с собаками — мы живем недалеко от Финского залива, и это такая красота и такое спокойствие. Я разлюбила прилюдные вещи — если отдых, то только со своими. Вот в самолете лечу и хочется спрятаться в какой-то маленькой кабинке, чтобы тебя никто не видел. Путешествовать у нас пока особо не получалось — сначала Злата была маленькая, потом Добрыня…. Но благодаря театральным гастролям я объездила множество городов.

— Вы состоялись в профессии и личной жизни. Счастливы?

Анна Ковальчук (Anna Kovalchuk): — Да, я счастлива. Но иногда бываю абсолютно несчастной, и это тоже нормальное состояние души человека. Каждому человеку нужна опора в жизни. Поначалу — родительская, когда знаешь, что тебя накормят и напоят, поддержат. А потом основная опора возможна только в Боге. Тот, кто нашел связь с Богом, ходит его путями, для него все становится по-другому.

— Муж не ревнует к профессии?

Анна Ковальчук (Anna Kovalchuk): — Думаю, что у каждого человека бывают ревность и недовольство другим, но обязательно должно быть понимание любимого.

— Что цените в супруге?

Анна Ковальчук (Anna Kovalchuk): — Олег — самый честный и порядочный человек из тех, кого встречала в жизни.

— Назовите трех китов, на которых стоит ваша семья.

Анна Ковальчук (Anna Kovalchuk): — Ответственность перед Богом, перед людьми, с которыми живешь, честность и, конечно, любовь. Без любви жить с другим человеком невозможно. Порой думаю, как мы в семье все выдерживаем друг друга? И понимаю: только благодаря любви.