Звезды, которых мы никогда не видели молодыми

Профессор Ксавье, Оленна Тирелл, Дамблдор и другие звезды, доказывающие, что стать актером и добиться славы, в принципе, никогда не поздно. В Голливуде немало вундеркиндов, с детства снимавшихся в рекламе и к подростковому возрасту уже превратившихся в звезд, зарабатывающих миллионы долларов. Но есть и те, кто хоть какой-то популярности и славы добился только в зрелом возрасте — или вообще начал заниматься актерским ремеслом, только отпраздновав 40-летие. «Киноафиша» вспоминает 12 актеров, которых зрители никогда не видели молодыми что на большом, что на малом экране.

Патрик Стюарт

Да, Чарльз Ксавьер , он же профессор Икс из «Людей Икс» — чуть ли не самая яркая роль в карьере Патрика Стюарта, но есть в послужном списке актера роль не меньшей важности — это роль капитана Пикара в сериале «Звездный путь: Следующее поколение», благодаря которой Стюарта наконец-то узнал весь мир. А произошло это ни много ни мало в 47 лет.

Дайана Ригг

Поклонники «Игры престолов» знают Дайану Ригг как мудрую и властную Оленну Тирелл, и, к сожалению, мало кто знаком с теми ролями, что Дайана играла в молодости — а ведь когда-то эта обворожительная британская актриса успела побывать одной из девушек Бонда.

Жан Рено

На протяжении нескольких лет Жан Рено пытался строить карьеру во французском кино, но у него мало что получалось — а потом актеру стукнуло 46 лет, и судьба послала ему счастливый случай, знакомство с режиссером Люком Бессоном . Рено засветился у Бессона в «Подземке» и, наконец, прославился — а уже затем пошли «Леон», «Васаби», «Голубая бездна» и другие знаменитые картины с участием Рено.

Мелисса Маккарти

Обаятельная толстушка, Мелисса Маккарти снимается с молодости, но, к сожалению, таких, как она, в комедийном амплуа очень много, и на вторых-третьих ролях актрису, конечно, никто и никогда не запоминал. И лишь в 41 год Мелиссе наконец-то улыбнулась удача — роль в фильме «Девичник в Вегасе» принесла ей давно заслуженную славу и роли в громких кинолентах, от «Шпиона» до новых «Охотников за привидениями».

Морган Фриман

Голливудский кинематограф сегодня сложно себе представить без Моргана Фримана, но когда-то он был театральным актером и о карьере в кино вообще не помышлял. Лишь в 50 лет Морган совершил «прорыв» в Голливуде, снявшись в фильме «Уличный парень», до этого же Фриман ограничивался ролями в сериалах и телефильмах.

Лесли Нильсен

Лесли Нильсен впервые попробовал свои силы на ниве актерского ремесла сразу же после Второй мировой войны, но известность к этому блестящему комедийному актеру пришла гораздо позднее — только в 54 года, когда Нильсен снялся в комедии «Аэроплан».

Бренда Блетин

Массовому зрителю Бренда Блетин, возможно, не так хорошо известна, и на то есть вполне логичное объяснение: покорять мировой кинематограф британская актриса взялась, лишь отпраздновав 37-летие (представьте, каково ей пришлось в бизнесе, где бороться за роли начинают с детства!). Конечно, успеха Бренда достигла далеко не сразу — лишь в 1996 году благодаря сериалу «Тайны и ложь» о ней наконец-то заговорили.

Чарльз Дэнс

Еще один представитель популярного сериала «Игра престолов», Чарльз Дэнс сегодня знаком зрителям в первую очередь как Тайвин Ланнистер — а ведь на момент первого появления в этом образе Чарльзу исполнилось уже 63 года.

Майкл Гэмбон

Гэмбон успешно работал в театре и кино в родной Великобритании, но за ее пределами был не слишком известен — а на весь мир прославился уже под конец жизни, благодаря роли Дамблдора в первой части « Гарри Поттера ». На момент окончания съемок «Философского камня» Гэмбон отметил 71-летие.

Алан Рикман

Как и Майкл Гэмбон, Алан Рикман пользовался любовью и признанием в Соединенном Королевстве, но Голливуд покорил уже в зрелом возрасте — только снявшись в «Крепком орешке» с Брюсом Уиллисом . Сегодня сложно представить, что Рикману, когда на него обрушилась мировая слава, было уже 42 года.

Вупи Голдберг

Без Вупи Голдберг голливудское кино 80-х и 90-х попросту невозможно себе представить, но когда-то Голливуд вполне без нее обходился — слава пришла к комедийной актрисе только тогда, когда ей уже исполнилось 35 лет. Практически мировую известность звезде «Действуй, сестра!» обеспечила роль в фильме «Привидение».

Томми Ли Джонс

Еще один представитель «старой школы», Томми Ли Джонс покорил Голливуд опять-таки в зрелом возрасте — мир заговорил об актере после культовой картины «Беглец», на момент премьеры которой Томми Ли Джонсу было уже 47 лет. До этого, как и Морган Фриман, Джонс работал, в основном, в театре.