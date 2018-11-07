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Болотову и Губенко чуть не разлучил Окуджава
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Болотову и Губенко чуть не разлучил Окуджава 

Рамблер 1 час назад
Жанна Болотова стала актрисой случайно. Когда девушке было 15 лет, на улице к ней подошел сотрудник киностудии имени Горького и предложил сняться в кино. Лента, в которой сыграла Жанна, стала культовой для нынешнего старшего поколения: вышедшая в 1957 году картина «Дом, в котором я живу» оказалась близка миллионам советских граждан, ещё хорошо помнивших военные годы. Молодая актриса в одночасье стала звездой. Повзрослев, Жанна поступила во ВГИК, где её мастерами стали легенды советского кино Сергей Герасимов и Тамара Макарова. Но это была не единственная удача: в институте Жанна познакомилась с Николаем Губенко, ставшим её спутником на всю жизнь. Многие считали этот союз мезальянсом: отец Жанны был дипломатом, во время Великой отечественной войны получил звание Героя Советского Союза, а Николай воспитывался в интернате, поскольку его родители погибли от рук фашистов. На свидания он часто приходит в куртке, которую по очереди носили все ребята-студенты. Тогда никто не мог даже предположить, что Губенко не просто сделает блестящую карьеру в кино, но и займёт пост министра культуры. Впрочем, молодые Жанна и Николай не думали о будущем, а наслаждались безоблачными отношениями. Однако в какой-то момент в паре начались ссоры. Виной тому стал популярнейший бард Булат Окуджава.
Смотрите видео и узнайте, какую роль сыграл в жизни Жанны Болотовой Андрей Кончаловский и как она всё-таки вернула любимого.
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