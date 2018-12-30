Почему Александр Михайлов скандалил с режиссером 

В 1982 году в прокат вышел фильм «Мужики!». Главную роль в нём сыграл актёр Александр Михайлов, к тому времени уже всенародный любимец с целой армией поклонниц. Однако после прочтения сценария Михайлов сниматься отказался, поскольку история ему показалась слишком жалостливой и надуманной. Режиссёр Искра Бабич решила познакомить Михайлова со сценаристом. Тогда-то Михайлов и узнал, что сюжет драматург позаимствовал из собственной жизни: он взял в жёны многодетную мать и воспитывал её детей как родных. После этого Александр дал согласие. Но сами съёмки дались и ему, и другим участникам нелегко. Искра Бабич была молодым режиссёром, Михайлов же — авторитетной фигурой в советском кино. Артист регулярно предъявлял претензии режиссёру и устраивал скандалы, а однажды чуть было не оставил площадку навсегда. Но уже после выхода ленты Михайлов признался, что был неправ, а свои претензии к Искре Бабич назвал глупыми. Картина действительно удалась: по результатам опроса читателей журнала «Советский экран» фильм «Мужики!» признали лучшим фильмом 1982 года, а Александр Михайлов стал лучшим актёром года.