Актеры приоткрыли тайны новых «Мстителей»

Премьера очередного супергеройского фильма с участием персонажей вселенной Marvel «Мстители 4» назначена на май следующего года. Однако актёры, снимавшиеся в картине, уже приоткрыли кое-какие тайны. И вот что можно узнать из оговорок артистов во время интервью.

1. Том Холланд , играющий Человека-паука, проговорился, что в сюжете будет обыграна квантовая реальность. Не исключено, что квантовая реальность действительно будет играть ключевую роль, ведь именно там застрял Человек-муравей, он же Скотт Лэнг, которого сыграет Пол Радд

2. Анджела Бассет, сыгравшая роль матери Т'Чаллы в фильме «Чёрная Пантера» (2018), сказала, что в ленте «Мстители: Война бесконечности» (2018) её героиня пережила щелчок Таноса, как, впрочем, и её весёлая дочка Шури. Это явный намёк на то, что оба персонажа могут появиться в новых «Мстителях».

3. Гвинет Пэлтоу разместила у себя на странице пост, говорящий, что её героиня Пеппер Поттс и Тони Стак. Уже давно муссируются слухи, что «Мстители 4» станут последним фильмом с Робертом Дауни-младшим в роли Тони Старка . Фанаты уже начали горевать о грядущей смерти Тони, но Гвинет успокоила их: она выложила фото со съёмочной площадки, из которого любители супергеройских историй сделали вывод, что Пепер и Тони ещё встретятся.

А что ещё узнали поклонники вселенной «Марвел» из слов актёров? Смотрите видео и попробуйте тоже открыть секреты очередной части франшизы.