Сколько звезды получают за съемки в сериалах 

Знаете, какой гонорар подружки Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон получат за съемки в новом сериале Apple TV о закулисной жизни утреннего шоу? Ни много ни мало, а… по $1,1 миллиона за каждый эпизод!
Издание Variety рассекретило гонорары звезд сериалов, показав, что сегодня бюджет телевизионных проектов ни в чем не уступает фильмам, которые крутятся на большом экране.
Так, Хавьер Бардем согласился сыграть исследователя Эрнана Кортеса в мини-сериале от Amazon за $1,2 миллиона, официально став самым высокооплачиваемым сериальным актером 2018 года.
Норман Ридус («Ходячие мертвецы») и Элизабет Мосс («Рассказ служанки») за один эпизод получают по миллиону долларов!
Джулия Робертс, которая только пробует свои силы в телевизионных проектах, потребовала за мини-сериал «Возвращение домой» (Homecoming) $600 тысяч за серию. Столько же получает комик Стив Карелл, а Келли Кларксон, Кевин Харт и Шон Пенн — по $500 тысяч за эпизод.
А вот звезды популярного сериала «Очень странные дела», Вайнона Райдер и Милли Бобби Браун, зарабатывают пока несколько скромнее — «всего» по $350 тысяч за каждую серию. Но, учитывая рейтинги сериала братьев Даффер, к новому сезону ситуация может измениться.