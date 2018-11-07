Сколько звезды получают за съемки в сериалах

Знаете, какой гонорар подружки Риз Уизерспун Дженнифер Энистон получат за съемки в новом сериале Apple TV о закулисной жизни утреннего шоу? Ни много ни мало, а… по $1,1 миллиона за каждый эпизод!

Издание Variety рассекретило гонорары звезд сериалов, показав, что сегодня бюджет телевизионных проектов ни в чем не уступает фильмам, которые крутятся на большом экране.

Так, Хавьер Бардем согласился сыграть исследователя Эрнана Кортеса в мини-сериале от Amazon за $1,2 миллиона, официально став самым высокооплачиваемым сериальным актером 2018 года.