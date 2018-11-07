Мирошниченко сделали выговор в вузе за первую роль 

Дебют Ирины Мирошниченко в кино состоялся у режиссера Георгия Данелии. Сейчас уже не многие вспомнят эпизодическую роль актрисы в фильме «Я шагаю по Москве», но именно она сыграла сестру главного героя Катю. Съёмки могли дорого обойтись студентке Школы-студии МХАТ, ведь всем учащимся в театральном вузе строго-настрого запрещали играть в кино, при этом ассистенты режиссёров частенько подыскивали подходящих кандидатов именно в стенах училища. Когда Мирошниченко получила предложение сняться у Данелии, она в первую очередь обратилась за советом к преподавателю Всеволоду Шиловскому и получила его одобрение. После выхода на экран кинокартина «Я шагаю по Москве» приобрела необычайную популярность, а участие начинающей артистки в ленте не могли не заметить. Мирошниченко пришлось отчитываться за свой проступок на собрании в училище, на котором будущая звезда сильно растрогалась: за нее заступился весь курс, студенты голосовали за вынесение выговора, а не за отчисление. Чудом оставшись в вузе, актриса до его окончания больше не испытывала судьбу — девушка больше нигде не снималась.