Что стало с артистами «Экипажа» 40 лет спустя

«Запас прочности» — таким было рабочее название сценария самого известного фильма-катастрофы режиссера Александра Митты . Фильм вышел в 1979 году. В кино его посмотрели более 70 млн зрителей, а затем еще много раз пересматривали по телевизору. Рассказываем о том, как сложились судьбы актеров фильма «Экипаж» и как, несмотря на скромный бюджет и цензуру, в стране появился первый блокбастер.

kareliyanews.ru

Идею фильма-катастрофы сначала не одобрили, в Советском Союзе самолет не мог потерпеть крушение из-за технической неисправности, ведь наши самолеты — самые надеждные в мире. Тогда экипаж авиалайнера ТУ-154Б с грузом медикаментов и продовольствия отправился в выдуманный город Бидри, где началось землетрясение. Авария случилась в результате стихийного бедствия и, благодаря героическим действиям экипажа, удалось спасти людей. Такой сценарий утвердили, и Александр Митта приступил к съемкам.

Съемки проходили очень тяжело: актеры, которые были утверждены на роли, отказывались, а многие сцены не проходили цензуру, их беспощадно резали и переснимали заново.

Самолеты для съемок предоставлял «Аэрофлот» и Министерство гражданской авиации. Режиссер объезжал кладбища списанной техники и сжигал списанные самолеты.

За время съемок сожгли около двадцати самолетов.

Георгий Жженов

kareliyanews.ru

Сейчас Жженова называют легендарным артистом, но во время съемок «Экипажа» он не был столь знаменит. Роль командира должна была достаться актеру Алексей Петренко , но тот отказался. По замыслу режиссера герой Георгия Жженова в конце фильма должен был умереть во сне в больничной палате. В финальной сцене ему снился прекрасный сон, где он сбегает из больницы в валенках и пижаме и садится за штурвал самолета в окружении молодых пилотов, а утром дочь летчика сообщает друзьям: «Папа умер!»

Сцену приказали убрать, а конец сделать счастливым. Митта согласился переписать финал, хотя считал это огромным упущением. Жженов сыграл финальную сцену блестяще, однако зрителю ее увидеть так и не довелось.

Леонид Филатов

kareliyanews.ru

Не очень известный в то время Леонид Филатов занял место Олега Даля. Когда с Далем было отснято большинство эпизодов, актер признался, что сильно болен и работать над фильмом больше не сможет. Был большой скандал, актера на три года лишили права сниматься на «Мосфильме», но уже через год Олега Даля не стало.

А на роль сердцееда-ловеласа в «Экипаже» взяли скромного и немного замкнутого семьянина Леонида Филатова. Говорят, что Филатову образ коварного соблазнителя был совершенно чужд, многие не понимали, почему выбор режиссера остановился на нем, ведь актеру предстояло сыграть первую в истории советского кино постельную сцену. Филатов очень стеснялся. Чтобы его не смущать, съемки в квартире бортинженера Скворцова проходили ночью, а под одеялом Филатов лежал в джинсах. Однако после выхода фильма актер стал настоящим секс-символом советского кино.

Александра Яковлева

стюардесса Тамара

kareliyanews.ru

Первоначально играть Тамару должна была Елена Проклова , но актриса отказалась, сказав, что занята в нескольких спектаклях, и времени на съемки нет. Замену Прокловой искали долго, в итоге нашли юную Александру Иванес (девичья фамилия Яковлевой), отчисленную из театрального вуза за опоздания и срывы репетиций. Нашли случайно и взяли на главную роль. До этого Александра нигде не снималась, а после дебюта стала популярной на всю страну, снялась в «Чародеях», «Человеке с бульвара Капуцинов» и «Приказано взять живым». В отличие от Филатова, актрису ничуть не смущали постельные сцены и нагота, однако самые откровенные эпизоды все равно не пропустили, пришлось вырезать.

Анатолий Васильев

второй пилот Валентин Ненароков

kareliyanews.ru

На роль второго пилота прошел пробы Николай Караченцов . Но затем признался, что очень занят в «Ленкоме», поэтому не сможет сниматься по графику. На его место взяли актера Анатолия Васильева. Роль второго пилота, страдающего от выходок своенравной жены, стала одной из самых ярких и запоминающихся в карьере артиста. После выхода фильма Васильева стали узнавать на улице.

Ирина Акулова

жена Ненарокова Алевтина

kareliyanews.ru

Заслуженная артистка РСФСР Ирина Акулова превосходно сыграла жестокую стерву-жену. Актрису пригласили на пробы на общих основаниях, она их прошла. Тогда никто не думал, что эта небольшая роль станет звездной в ее карьере.

Ирина давно вышла на заслуженный отдых, прекратила сниматься, живет одна в Кинешме и признается, что со своими тремя котами сейчас по‑настоящему счастлива.

Екатерина Васильева

жена командира экипажа

kareliyanews.ru

В картине «Экипаж» актриса Екатерина Васильева сыграла жену Андрея Тимченко Анну. На счету знаменитой актрисы множество значимых ролей в кино и в театре. В 1993 году Екатерина Васильева решила уйти послушницей в монастырь, но через несколько лет вновь вернулась в кинематограф. Сейчас к ролям Васильева относится очень избирательно и перед съемками просит благословения у духовного наставника.

Галина Гладкова

дочь командира экипажа Наташа

kareliyanews.ru

Для Галина Гладковой роль в картине «Экипаж» была тоже первой. После этого снималась в картинах «Всем спасибо» и «Воскресенье, половина седьмого». Но затем в семье актрисы случилась трагедия. У сына Василия обнаружили серьезное заболевание и актриса стала редко появляться на людях. В 2003 году Галина умерла от онкологического заболевания.