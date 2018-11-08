Фильмы, чуть не погубившие артистов

Эпическая драма «Бен-Гур» (1959) — один из самых известных фильмов в истории кинематографа. Картина завоевала 11 «Оскаров» и удерживала этот рекорд до 1997 года. Но позднее стало известно, что съёмки ленты были сопряжены с серьёзной опасностью. В финале была показана гонка колесниц, эффектная и будоражащая. Для того, чтобы снять её, на площадку доставили 78 лошадей и 18 колесниц, каждая из которых весила 400 кг. Одна из колесниц подскочила на неровности, в результате каскадёра, управлявшего ею, подбросило вверх. По счастливому стечению обстоятельств он отделался лёгкой травмой.

Случаи с ранениями и даже смертями на съёмочной площадке — не редкость, особенно когда снимается экшн или боевик. Но несчастный случай может произойти даже во время съёмок фильмов, где нет погонь и падений. Так, снимая евангелическую драму «Страсти Христовы» (2004), режиссёр Мел Гибсон решил воспроизвести пытки и смерть Иисуса , для чего группа отправилась в Италию зимой. Но для исполнителя главной роли актёра Джеймс Кэвизел распятие на кресте в одной набедренной повязки в морозную погоду оказалось не самым тяжёлым испытанием. Чуть ранее в него прямо на площадке ударила молния, а потом его случайно ударили в кадре кнутом по-настоящему, от чего у Джеймса остался на спине 35-сантиметровый шрам.

Смотрите ролик и узнайте, на каких ещё съёмках киношники пострадали.