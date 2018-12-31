Александра Михайлова состарили ради Нины Дорошиной

Когда режиссёр Владимир Меньшов выбирал исполнителя главной роли в комедии «Любовь и голуби», он пригласил на пробы актёра Александра Михайлова . Но отказал ему. Потом пригласил снова и снова отказал. Так повторялось трижды. Меньшов не видел простака Васю Кузякина в эффектном молодом красавце-артисте, каким был тогда Александр Михайлов. Но, видимо, что-то всё-таки Меньшов разглядел в кандидате.

Как-то Владимир и Александр разговорились и выяснилось, что будущий артист родился в сибирском селе и прожил там до подросткового возраста. Именно это обстоятельство стало решающим, и Михайлова в фильм взяли. Но тут протест высказала актриса Нина Дорошина , экранная супруга Михайлова.

Дело в том, что Нина Михайловна была на 10 лет старше и опасалась, что разница в возрасте будет бросаться в глаза. Но её успокоили гримёры, которые изменили цвет лица и зубов Михайлова, заметно его состарив. А костюмеры выдали артисту мешковатые штаны и пиджаки, спрятавшие его спортивное тело. В итоге подтянутый и молодой Александр сразу изменился, превратившись в мужчину среднего возраста. Именно такой супруг и требовался героине Нины Дорошиной, так что актриса была удовлетворена.