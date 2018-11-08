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Как актерам удается заплакать в кадре
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Как актерам удается заплакать в кадре 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Забавные игры"
Каждый из нас посещает театр или кино. Когда актеры начинают рыдать в кадре или на сцене, невольно возникает вопрос: "Как они это делают?"
Хочет того актер или нет, ему приходится учиться вызывать внезапные слезы. На сцене в театре это можно сделать с помощью глубоких эмоциональных переживаний, самовнушения или ментола.
Самый обычный и эффективный способ, при использовании которого не приходится испытывать сильные негативные эмоции — это кусочек лука. Во время съемок кино это отлично работает, но актер не всегда может расхаживать с луком в кадре или по сцене. Еще один метод — это ментоловые мази или всем известная "Звездочка". Если нанести ее на кончики пальцев или переносицу, то у вас получится пустить слезу, даже когда это не очень хочется делать. Порой ничего не используется. Можно не моргать и подождать, пока глаз пересохнет и заслезится.
Конечно, существуют специальные капли для глаз, но в большинстве случаев на съемочных площадках пользуются более бюджетными средствами.
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