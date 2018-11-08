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Рассел Кроу превратился в облысевшего толстяка
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Рассел Кроу превратился в облысевшего толстяка 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Актер Рассел Кроу изменился до неузнаваемости ради роли. Об этом сообщает news.com.
Артиста заметили во время съемок на улицах Нью-Йорка. 54-летний Кроу был загримирован так, будто у него залысины и второй подбородок. Кроме того, он был в специальном костюме, сильно прибавляющем вес.
Рассел Кроу преобразился для роли главы Fox News и советника трех президентов США Роджера Аайлса в сериале The Loudest Voice In The Room («Самый громкий голос в комнате») для канала Showtime.
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Шоу выйдет на экраны в 2019 году.
Ранее в ноябре британский актер Том Фелтон, наиболее известный по роли Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере, пришел на телепередачу Good Morning Britain и удивил фанатов своим внешним видом. Поклонники отметили, что актер сильно постарел, и возмутились его небрежной прической.
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