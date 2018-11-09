Куда пропали «папины дочки»

Популярный сериал "Папины дочки" буквально в один момент сделал популярными девочек, которые сыграли в нем главных героинь. Кто-то из них уже принимал участие в кинопроектах, а кому-то пришлось впервые познать вкус славы. Сумели ли они пройти "медные трубы"? И чем занимаются сейчас?

Маша Васнецова (Мирослава Карпович)

Дебют актрисы в кино состоялся в 2007 году в фильме «Святое дело». В том же году Мирослава была утверждена на одну из главных ролей в сериал «Папины дочки», который и принес ей популярность и любовь зрителей.

Кадр из сериала "Папины дочки"

21-летняя Карпович сыграла 17-летнюю старшую дочку героя Андрея Леонова и смотрелась в этой роли весьма гармонично. Ее героиня следит за модой, весьма ветрена и влюбчива. В отличие от экранной Маши, личная жизнь Мирославы вовсе не так насыщенна. Карпович не замужем и не торопится с выбором спутника жизни: актриса уверена, что муж должен быть один и навсегда.

@m1r0slava_karpovich

В профессиональной сфере у актрисы тоже все складывается весьма неплохо. Мирославу приглашают в полнометражные кинопроекты, одной из последних ее работ стала картина «Невеста». Кроме того Карпович занимается озвучкой: ее голосом говорят героини мультфильмов «Богатырша», «Сказочный патруль», «Алиса знает, что делать!».

Даша Васнецова (Анастасия Сиваева)

Настя пришла на кастинг «Папиных дочек» пробоваться на роль старшей дочери Маши, но режиссер решил, что девушке больше подходит другой персонаж. Так Анастасия Сиваева стала Дашей.

Кадр из сериала "Папины дочки"

Сейчас Насте 27 лет, она не замужем и не торопится связывать себя узами брака, уверяя, что сейчас для нее на первом месте карьера. Актрису часто зовут принять участие в популярных телевизионных проектах. В активе Сиваевой несколько работ в кинопроектах, а также роли в сериалах и спектаклях.

@sivaeva

Женя Васнецова (Дарья Мельникова)

Роль обаятельной спортсменки Жени принесла Мельниковой невероятную популярность, хотя уже до съемок в «Папиных дочках» молодая актриса успела заявить о себе. Параллельно с работой над сериалом неугомонная Даша успевала принимать участие и в других проектах среди которых, например, сериал «Правила угона», картина «Рябиновый вальс», романтическая комедия «Такова жизнь» и другие.

Кадр из сериала "Папины дочки"

В 2009 году Дарья поступила в Высшее театральное училище имени Щепкина, а после его окончания вошла в состав труппы Московского театра имени Ермоловой, где служит и по сей день.

На счету актрисы достаточно большое количество фильмов и телевизионных проектов. Среди них картина «Стальная бабочка» и сериал «Гетеры майора Соколова».

@melnikovadsh

К слову, съемки в «Гетерах» стали судьбоносными для актрисы: во время работы над проектом у актрисы начались романтические отношения с актером Артуром Смольяниновым. В 2013 году пара зарегистрировала брак втайне от прессы. В 2015 году у артистов родился сын. Сейчас Даша готовится стать мамой во второй раз.

Галина Сергеевна Васнецова (Елизавета Арзамасова)

Сыгравшая самую умную дочку в семье Васнецовых Лиза Арзамасова с ранних лет была знакома с профессией актрисы, выступая в театре и снимаясь в кино. Поэтому влиться в ритм съемок сериала для девочки не составило большого труда.

Кадр из сериала "Папины дочки"

Сейчас в красавице-актрисе трудно узнать девочку-вундеркинда с двумя косичками, которую она сыграла в «Папиных дочках». Лиза продолжает играть в кино, ей поступает много интересных предложений. Но Арзамасова отдает предпочтение театральной сцене, хотя и без съемок свою жизнь не представляет.

@liza_arzamasova

С 2012 года Лиза принимает участие в дубляже. Например, ее голосом говорят Мерида из мультфильма «Храбрая сердцем» и Альфида из российского мультфильма «Снежная королева».

Полина Васнецова, «Пуговка» (Екатерина Старшова)

Обаятельную малышку, младшую дочку в семье Васнецовых не полюбить сразу и навсегда было просто невозможно. На кастинге юная актриса покорила просто покорила съемочную группу, а потом завоевала и любовь зрителей.

Кадр из сериала "Папины дочки"

Сейчас симпатичная 17-летняя девушка мало похожа на бойкую озорницу Пуговку. Да и сама Катя признается, что в «Папиных дочках» играла полную противоположность себе самой.

Старшова после сериала принимала участие в нескольких телешоу, снималась в кино (“Черная молния”, «Русалка») и рекламе. Но связывать свою жизнь девушка с карьерой актрисы не торопится. Катя серьезно занимается фигурным катанием (это вполне предсказуемо, ведь Старшова — дочь фигуристов) и выступает в труппе детско-юношеского балета на льду «Алеко».