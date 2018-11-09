Советские кинозвезды, умершие молодыми 

Юный советский актёр Сергей Шевкуненко стал кумиром целого поколения, сыграв Мишу Полякова в приключенческих фильмах «Кортик» (1973) и «Бронзовая птица» (1974), снятых по книгам Анатолия Рыбакова. Казалось, что парня ждёт большое будущее, но жизнь Шевкуненко сложилась иначе. Ещё до съёмок Сергей завоевал репутацию хулигана и дебошира, за что его поставили на учёт в детской комнате милиции. После триумфа на киноэкране он вернулся к прежнему образу жизни и, не окончив школу, отправился в специальное ПТУ. Уже в 1976 году 17-летний Шевкуненко попадает за решётку за участие в драке, в 1982 году снова оказывается в заключении за хранение наркотиков и кражу. Выйдя из тюрьмы, Сергей создал преступную группировку, потом в очередной раз попал в тюрьму. Всего у экс-артиста было пять судимостей, а в местах заключения он провёл почти пятнадцать лет. В феврале 1995 года на Шевкуненко в подъезде его дома совершили нападение, в квартире его добили выстрелами в голову. Также в ходе нападения погибла мать Сергея. В момент смерти Сергею Шевкуненко было 35 лет, а киллер не найден и по сей день.
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