Как сложились судьбы знаменитых «девчат»

Их героини в знаменитом фильме "Девчата" были разными, так же по-разному сложились и судьбы актрис.

Тося Кислицина (Надежда Румянцева)

Роль взбалмошной поварихи Тоси стала одной из лучших ролей в карьере Надежды Румянцевой. В образе этого «чуда с косичками» уже сложно представить какую-то иную актрису.

Кадр из фильма "Девчата"

Дальнейшая карьера Румянцевой складывалась очень удачно: «Королева бензоколонки», «Женитьба Бальзаминова» и многие другие фильмы с ее участием запомнились зрителям. Но на пике популярности актриса вдруг перестала сниматься.

Румянцева предпочла семью карьере и ушла из кино ради мужа-дипломата, которому приходилось часто ездить в зарубежные командировки. Актриса, не раздумывая, оставила кино и сопровождала мужа в поездках. По признанию Румянцевой, она никогда не жалела о своем решении. Ушла из жизни актриса в 2008 году.

Анфиса (Светлана Дружинина)

Красавица-актриса могла и не сняться в культовом фильме. И виной тому была бы как раз ее невероятная внешность. Худсовет не спешил одобрять кандидатуру Дружининой, объясняя свой отказ тем, что такую Анфису Илья ни за что не променял бы на Тосю Кислицину.

Кадр из фильма "Девчата"

Масла в огонь подливало еще и то, что Николай Рыбников , исполнявший роль Ильи, настаивал на том, чтобы Анфису играла его жена, Алла Ларионова . Но режиссеру картины удалось-таки отстоять кандидатуру Дружининой. Анфиса стала одной из самых узнаваемых киноролей актрисы.

После «Девчат» Дружинина еще некоторое время снималась в кино, а затем решила сменить амплуа и попробовать себя в роли режиссера. На этом поприще Светлана Сергеевна достигла больших успехов: ее «Тайны дворцовых переворотов» и три части «Гардемаринов» стали одними из лучших исторических фильмов. Сейчас Дружинина работает над четвертой частью фильма «Гардемарины».

Вера (Нина Меньшикова)

До появления в «Девчатах» у Меньшиковой уже было более десятка ролей. А всего за свою жизнь актриса примерила более 60 образов. Но для Нины Евгеньевны, по ее собственному признанию, на первом месте всегда была семья. И она вполне комфортно чувствовала себя в тени своих любимых знаменитых мужчин: мужа режиссера Станислава Ростоцкого и сына, режиссера и каскадера, Андрея Ростоцкого

Кадр из фильма "Девчата"

Семейное счастье было абсолютным. Но, к сожалению, Меньшикова потеряла обоих любимых людей. В 2001 году умер Станислав Ростоцкий, а через год погиб на съемках сын актрисы. После трагедии Меньшикова снялась еще в нескольких картинах, а затем больше на экране не появлялась. Ушла из жизни актриса в 2007 году.

Надя (Инна Макарова)

Актриса признавалась, что не любит фильм «Девчата» и практически никогда отказывалась говорить с журналистами о съемках. Этому есть причина, о которой Макарова когда-то вскользь упомянула. По словам актрисы, режиссер вырезал крайне важные сцены из финальной версии картины. Речь идет о том, что Надя по сюжету все же уходит от неприятного жениха Ксан Ксаныча, а в фильме этого в итоге не показали. По мнению Макаровой, это перечеркнуло всю ее работу над фильмом. Ведь именно этот эпизод помогал правильно понять характер ее героини.

Надя из всех девчат в фильме, действительно, запоминается меньше всех. И это при том, что на момент съемок Макарова была одной из самых востребованных актрис советского кинематографа. Конечно, обидно!

Кадр из фильма "Девчата"

На кинокарьеру актрисы, правда, это никак не повлияло, в ее фильмографии более 60 ролей.

А вот личная жизнь Макаровой складывалась не столь удачно. Востребованность и постоянные съемки разрушили ее брак с Сергеем Бондарчуком . В «Девчатах» Инна Владимировна снималась, уже будучи разведенной.

В 70-е годы актриса вновь обрела семейное счастье. Вторым мужем Макаровой стал Михаил Перельман, доктор медицинских наук, профессор. Супруги вместе более 30 лет.

Катя (Люсьена Овчинникова)

У актрисы, сыгравшей Катю, судьба сложилась наиболее трагично из всех «девчат». Люсьена мечтала о головокружительной карьере, часто в ущерб собственному личному счастью. Актриса трижды была замужем (первые два брака были гражданскими), но ни в одном из браков так и не родила детей.

При этом карьера актрисы тоже не складывалась так успешно, как бы ей этого хотелось. После «Девчат» режиссеры стали активно приглашать Овчинникову в свои проекты, но предлагали ей лишь второстепенные роли. Свою единственную главную роль Люсьена сыграла в 1969 году в фильма «Мама вышла замуж».

Говорят, что актриса была очень скромной, что, разумеется, не помогало в продвижении карьеры. Например, «выбивать» себе роли Люсьена не умела, играла то, что предлагли.

Кадр из фильма "Девчата"

В 90-е годы Овчинникова оказалась невостребованной. Осенью 1998 года умер любимый муж актрисы и она впала в депрессию. Тоска по любимому человеку и профессиональная невостребованность стали причиной того, что актриса начала прикладываться к бутылке. Пережила супруга Люсьена лишь на 4 месяца, скончавшись в одиночестве и забвении.