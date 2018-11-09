Зачем Наталья Андрейченко изменила голос

Несмотря на то, что актриса Наталья Андрейченко неплохо пела, буквально вживаясь в музыку, режиссёр фильма «Мэри Поппинс, до свидания» (1983) Леонид Квинихидзе счёл, что это не уровень профессионала. Тогда было принято решение найти профессиональную певицу для исполнения песен. Этим занялся композитор, написавший музыку к картине, и тогдашний муж Натальи Максим Дунаевский . Он прослушал десятки солисток, но так и не нашёл подходящую. Случайно Дунаевский услышал, как поёт супруга барабанщика его ансамбля Татьяна Воронина . Этот выбор оказался идеальным: Татьяна спела песни безупречно, не просто сделав хитами, но и подарив долгую жизнь. После выхода ленты Татьяна, которая прежде была никому неизвестной исполнительницей, моментально стала популярной, а Максим Дунаевский предложил ей стать солисткой оркестра Утёсова, которым он в то время руководил. Но Воронина отказалась, а чуть позже удивила окружающих необычным жизненным выбором.

Почему Татьяна Воронина отказала Дунаевскому и где она продолжила карьеру? Зачем наталье Андрейченко пришлось изменить до неузнаваемости голос, озвучивая Мэри Поппинс? Ролик раскрывает любопытные факты о любимом фильме.