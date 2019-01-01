Почему Кайдановский грозился отказаться от съемок

Режиссёр Станислав Говорухин очень хотел заполучить на роль капитана Ломбарда в детективе «Десять негритят» актёра Александра Кайдановскому . Но тому идея не понравилась. Кайдановский предпочитал персонажей-героев, бесстрашных, решительных, благородных, поэтому совсем не хотел появляться на экране в образе трусливого дезертира Ломбарда. Отказ Кайдановского не смутил Говорухина. Режиссёр знал, что актёр любит красивую жизнь, которая требует денег, и предложил ему такой гонорар, от которого нельзя было отказаться. Но согласие Кайдановского сниматься обеспечило массу проблем директору картины. У Александра была неоднозначная репутация, он был не прочь поскандалить и даже влипал в переделки с милицией. Имидж скандалиста Кайдановский подтвердил в первую же ночь. При заселении в гостиницу он потребовал, чтобы в номер поселили и его возлюбленную, приехавшую с ним. В советские времена паре разрешали жить вместе в одном гостиничном номере только в случае зарегистрированного брака, поэтому актёру отказали. На помощь поспешил директор фильма, однако проблему решить не удалось. Это взбесило Александра, он даже пригрозил бросить съёмки. К счастью, выход был найден.

Смотрите видео и узнайте, кто помог Александру Кайдановскому поселиться в гостинице и не потерять одну из самых известных ролей.