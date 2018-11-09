Актеры, попавшие в фильмы без проб

Некоторые голливудские звёзды поднимаются так высоко, что продюсеры и режиссёры доверяют им роли даже без проб. Так произошло с этими артистами.

1. Ума Турман . Успех Уме принёс фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» (1994). Ума и Квентин оказались на одной волне и уже во время съёмок этой ленты обсуждали замысел для новой истории. Однако боевик «Убить Билла» вышел лишь в 2003, но главную роль в нём Тарантино без колебаний отдал Уме.

2. Алан Рикман . Когда шла подготовка к первому фильму про Гарри Поттера продюсеры отсмотрели сотни мальчишек и девчонок, чтобы выбрать исполнителей главных ролей. Все кандидатуры утверждала Джоан Роулинг , автор книг про юного волшебника. Но вот исполнителя роли Северуса Снегга Джоан предложила сама: по её настоянию в ленту без проб взяли Алана Рикмана.

3. Билл Мюррей . В восьмидесятых-девяностых актёр не сходил с экранов, хотя к концу века его популярность пошла на убыль. Но режиссёр София Коппола видела только его в главной роли в картине «Трудности перевода», даже сценарий она создавала, держа в голове образ Мюррея. Билл снялся без всяких прослушиваний, а позднее София сказал, что, если бы он отказался участвовать в проекте, она не стала бы снимать фильм.

Смотрите ролик и узнайте, какие ещё исполнители миновали этап проб.