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Актеры, попавшие в фильмы без проб
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Актеры, попавшие в фильмы без проб 

Рамблер 1 час назад
Некоторые голливудские звёзды поднимаются так высоко, что продюсеры и режиссёры доверяют им роли даже без проб. Так произошло с этими артистами.
1. Ума Турман. Успех Уме принёс фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» (1994). Ума и Квентин оказались на одной волне и уже во время съёмок этой ленты обсуждали замысел для новой истории. Однако боевик «Убить Билла» вышел лишь в 2003, но главную роль в нём Тарантино без колебаний отдал Уме.
2. Алан Рикман. Когда шла подготовка к первому фильму про Гарри Поттера продюсеры отсмотрели сотни мальчишек и девчонок, чтобы выбрать исполнителей главных ролей. Все кандидатуры утверждала Джоан Роулинг, автор книг про юного волшебника. Но вот исполнителя роли Северуса Снегга Джоан предложила сама: по её настоянию в ленту без проб взяли Алана Рикмана.
3. Билл Мюррей. В восьмидесятых-девяностых актёр не сходил с экранов, хотя к концу века его популярность пошла на убыль. Но режиссёр София Коппола видела только его в главной роли в картине «Трудности перевода», даже сценарий она создавала, держа в голове образ Мюррея. Билл снялся без всяких прослушиваний, а позднее София сказал, что, если бы он отказался участвовать в проекте, она не стала бы снимать фильм.
Смотрите ролик и узнайте, какие ещё исполнители миновали этап проб.
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