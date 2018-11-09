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Мэттью Макконехи мечтал о роли Джека в «Титанике»
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Мэттью Макконехи мечтал о роли Джека в «Титанике» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Интерстеллар"
Актер даже участвовал в прослушиваниях вместе с актрисой Кейт Уинслет, которой в итоге досталась главная роль.
В недавнем интервью иностранному изданию The Hollywood Reporter Мэттью признался, что очень хотел получить роль Джека Доусона в легендарном фильме режиссера Джеймса Кэмерона. Макконехи даже вспомнил, как проходил кастинг:
"Я прослушивался вместе с Кейт Уинслет. Мне показалось, что пробы прошли очень хорошо. Я вышел оттуда в полной уверенности, что роль у меня в кармане. Но в итоге мне так ничего и не предложили".
Как мы все знаем, роль досталась Леонардо Ди Каприо и сделала его знаменитым на весь мир. Критики даже опасались, что образ Джека будет всегда преследовать актера, но этого не случилось — с тех пор Ди Каприо сыграл огромное количество разных персонажей.
Мэттью Макконехи тоже не сидел на месте: в нулевых он играл в основном в романтических комедиях, но ничуть об этом не жалеет:
"Я жил на пляже, везде ходил без рубашки — точно так же, как делал до того, как стал знаменитым. Да я жил в ромкоме…", — шутит актер.
Однако позже у Макконехи появились гораздо более серьезные роли в таких фильмах, как "Линкольн для адвоката", "Далласский клуб покупателей", "Настоящий детектив", "Интерстеллар".
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