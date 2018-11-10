Трагическая судьба звезды «Унесенных ветром» Вивьен Ли

Вивьен Ли: как сложилась судьба звезды «Унесенных ветром»

В отличие от своей героини Скарлетт О’Хара актриса не смогла пережить разочарования в любви. По мнению ее близких, Вивьен умерла не от болезни — она не хотела жить без своего возлюбленного…

Вивьен родилась 5 ноября 1913 года в индийском городе Дарджилинг, который в то время был Британской колонией. Девочка выступала на сцене с трех лет — читала стихотворение "Маленькая Бо Пип" в составе любительской театральной группы своей матери.

Ей исполнилось 19 лет, когда она во время прогулки с подружками повстречала адвоката Герберта Ли Холмана, который был старше ее на 13 лет. "Я хочу выйти за него замуж", — заявила она своей матери. Ее не смущало, что Холман уже был помолвлен: "Ну и что, просто он еще не познакомился со мной!".

В 1933 году она родила Холману дочку Сюзанну, но роль домохозяйки ей совершенно не подходила. Друзья актрисы, зная о ее тоске по сцене, порекомендовали Вивьен на небольшую роль в картине "Дела идут на лад", и эта лента стала ее дебютом в кино.

Первую значимую роль в театре Вивьен сыграла в 22 года, дебютировав в спектакле "Маска добродетели". Она получила отличные отзывы критиков. В это же время Вивьен познакомилась с британским актером Лоренсом Оливье , с которым у нее начался бурный роман.

Кадр из фильма "Леди Гамильтон"

К слову сказать, у Оливье тоже была семья на момент знакомства с Ли, но устоять перед чарами Вивьен он не смог. Актриса сама устроила им встречу: выпросила роль у режиссера Александра Корды в фильме "Огонь над Англией", где должен был сниматься Лоренс.

В 1936 году вышел роман "Унесенные ветром", и мир познакомился со Скарлетт О'Харой. Америка и Европа зачитывались культовым произведением. Вивьен Ли была в восторге от главной героини и решила во что бы то ни стало сыграть ее в кино. Актриса отправила продюсерам свое фото, но оно не произвело на них должного впечатления, тогда Вивьен заявилась к ним лично. "Здравствуйте, я — Скарлетт О’Хара, " — с порога заявила Вивьен ошарашенным продюсерам на прослушивании. Но они ей поверили…

За роль Скарлетт Вивьен Ли получила драгоценный "Оскар", а значительно позже еще один — за роль Бланш Дюбуа из "Трамвая "Желание"". На протяжении своей тридцатилетней карьеры она играла самые разнообразные роли: от героинь комедий Ноэла Коуарда и Джорджа Бернарда Шоу , до классических шекспировских характеров, таких, как Офелия, Клеопатра, Джульетта и леди Макбет.

В личной жизни Вивьен не все складывалось так гладко, как в карьере. Она развелась со своим первым мужем и тут же вышла замуж снова — за Лоренса Оливье. Между ними была самая настоящая страсть, какое-то время они были вместе всюду. Но финансовые трудности, неудачные совместные проекты, бесконечные ссоры, ревность, нервные срывы и припадки Вивьен утомили Оливье. На 45-летие Вивьен Лоренс подарил ей роскошный роллс-ройс и попросил о разводе.

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"Если бы вам довелось начать все сначала, вы бы хотели прожить жизнь по-другому?", — спросил Вивьен Ли репортер. "Нет, я бы снова стала актрисой и вышла замуж за Ларри. Даже если бы мне пришлось самой сделать ему предложение. Лучше короткая жизнь с ним, чем длинная без него", — ответила она…

8 июля 1967 Вивьен Ли умерла от обострившегося туберкулеза. Как только Лоренс узнал о ее смерти, он тут же приехал попрощаться с ней, хотя сам был в больнице в это время. Оставшись с ней в комнате один, он долгое время молился о "прощении за все беды, которые возникли между ними".