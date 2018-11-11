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Как выглядит и чем занимается героиня «Выше радуги»
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Как выглядит и чем занимается героиня «Выше радуги» 

Рамблер 3 часа назад
Фильм Юнгвальда-Хилькевича "Выше радуги", снятый в модной тогда клиповой манере, не только подарил публике мелодичные шлягеры, но и открыл новые имена. Главного героя сыграл юный Дмитрий Марьянов, а его подругу Дашу, девочку с внешностью сказочной принцессы, Катя Парфенова. После выхода картины на экран Катя стала настоящей звездой.
Екатерина родилась в Москве 24 декабря 1972 года. После громкого успеха "Выше радуги" Екатерина сыграла главную роль в драме "Публикация", однако решила не связывать свою жизнь с кино и поступила в МИФИ на факультет кибернетики.
Катя принимала участие в конкурсах красоты Элит Модел Лук и Мисс Россия и стала первой русской Мисс Мира в конкурсе Мисс Мира Университет, который проходил в Сеуле.
_ekaterina.parfionova
Неудивительно, что Екатерина решила серьезно заняться модельной карьерой и уехала в Париж, где работала в агентстве Марилин Готье. Но понимая, что модельный век недолог, Екатерина получила диплом по специальности финансы и маркетинг в бизнес-школе Лондона, куда переехала для работы с агентством НЭВС. В 2001 году Екатерина неожиданно вернулась к телевизионной карьере, сыграв в телесериале Би-Би-Си "Идеальный Мир".
Однако в жизни Парфеновой были не только успехи, но и тяжелые испытания. Екатерина много времени посвятила уходу за больной мамой, в результате чего переехала в Нью-Йорк, где и жила некоторое время.
Что касается касается личной жизни, то в первый раз Парфенова вышла замуж за банкира Евгения, однако восьмилетний брак не выдержал жизни на расстоянии — супруг жил в Париже, а Катя делала карьеру в Лондоне.
_ekaterina.parfionova
Второго мужа, Ричарда Филдса, богатого финансиста и адвоката, Катя встретила в Лондоне. В трудное время после развода, когда Парфенова могла думать только о здоровье матери, Филдс поддержал ее.
Ради русской красавицы он развелся со своей женой и в 2002 году они поженились. Катя подарила мужу сына Алексея и дочь Лизу. Однако после 10 лет брака пара развелась. Инициатором стал Филдс, который встретил новую любовь. Однако еще месяц он скрывал свое намерение от Кати.
@_ekaterina.parfionova
В итоге скандальный бракоразводный процесс длился четыре года и стоил Екатерине немало нервных клеток. По приговору суда Парфенова получила пять миллионов долларов.
Сейчас бывшая королева красоты живет в Лондоне и все свое время посвящает детям. Однако она не забывает и о работе — снимается в рекламе и пишет книги.
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