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Светлана Иванова пострадала во время съемок
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Светлана Иванова пострадала во время съемок 

Russianshowbiz.info + ещё 1 3 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Актриса Светлана Иванова призналась подписчикам Инстаграм, что в актерской профессии немало трудностей. Она рассказала, что не высыпается после ночных съемок, не может убрать грязь под ногтями, а сейчас еще и ходит с синяками и разбитым носом. Но она все равно счастлива, что занимается любимым делом.
Артистка с юмором заметила, что ее рабочие будни мало похожи на картинку из глянцевого журнала, размещенную в посте. На фото Иванова красуется под светом софитов во всем блеске — с макияжем, украшениями, уложенными волосами.
Фанаты поддержали актрису, отметив, что ради адреналина и азарта в новых ролях стоит терпеть трудности и издержки профессии. Некоторые ужаснулись, что хрупкой девушке приходится сниматься в таких тяжелых сценах и даже получать травмы.
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