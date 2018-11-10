Светлана Иванова пострадала во время съемок

Актриса Светлана Иванова призналась подписчикам Инстаграм, что в актерской профессии немало трудностей. Она рассказала, что не высыпается после ночных съемок, не может убрать грязь под ногтями, а сейчас еще и ходит с синяками и разбитым носом. Но она все равно счастлива, что занимается любимым делом.

Артистка с юмором заметила, что ее рабочие будни мало похожи на картинку из глянцевого журнала, размещенную в посте. На фото Иванова красуется под светом софитов во всем блеске — с макияжем, украшениями, уложенными волосами.

Фанаты поддержали актрису, отметив, что ради адреналина и азарта в новых ролях стоит терпеть трудности и издержки профессии. Некоторые ужаснулись, что хрупкой девушке приходится сниматься в таких тяжелых сценах и даже получать травмы.