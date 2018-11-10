«Королек — птичка певчая»: какие корни у звезды известного в СССР сериала

Телесериал «Королек — птичка певчая» производства турецких кинематографистов впервые показали в СССР в самом начале 1990-х годов. Этот фильм вызвал не меньший интерес у отечественного зрителя, чем знаменитая «Рабыня Изаура». Безусловно, украшением картины стала исполнительница главной роли красавица Айдан Шенер

Королева красоты

Айдан Шенер появилась на свет в 1963 году в Турции. С детства она всех поражала своей красотой. Как обычно, в таких случаях, все близкие прочили девочке актерское будущее. Едва Айдан окончила школу, она решила попробовать себя в конкурсе красоты. Шенер не только сумела показать себя, но даже победила: она стала «Мисс Турция». После этого Айдан отправилась попытать счастья на конкурсе «Мисс Мира». К сожалению, она проиграла. Однако 5-ое место на Земле, которое и заняла девушка, оказалось не таким уж незавидным. По крайней мере, красавице открылись многие двери: она стала сниматься в рекламе, а главное ее пригласили в кино.

В общей сложности Шенер сыграла в более чем 20-ти фильмах. Однако по-настоящему популярной ее сделала роль Фериде в сериале «Королек — птичка певчая». У Фериде и начинающей актрисы оказалось много общего. Кроме упорного характера, обе они являлись уроженками одной страны. Вот только предки Айдан были родом вовсе не из Турции.

Корни в Казани и Крыму

Предки Шенер со стороны отца, а точнее прапрадед, родился и вырос в городе Казани. В конце XIX века он, противясь принятию христианства, покинул родину и уехал в Турцию. Отец Айдан всю жизнь мечтал побывать в Татарстане, впрочем, как и она сама. Поэтому в 2004 году оба они с радостью приняли приглашение тамошнего министерства культуры и побывали в Казани.

Что касается линии матери, то эти предки актрисы произошли из крымских татар. Они переехали из Крыма в Турцию в начале ХХ столетия. В Бахчисарай и Симферополь артистка приезжала 5 лет назад.

Про паранджу и собак

Шенер, как и ее прародители, причисляет себя мусульманам. Однако паранджу абсолютно не приемлет. Кстати, именно паранджа стала одним из поводов для разрыва отношения между Айдан и ее супругом-футболистом. Тот однажды подарил жене паранджу в знак того, что он хочет видеть ее исключительно в роли домохозяйки и не приемлет ее публичности. Так актриса осталась одна с единственным ребенком.

И сегодня Шенер живет вместе со своей уже взрослой дочерью, которая занимается архитектурой и дизайном. Сама Айдан активно участвует в разнообразных проектах помощи животным. Она очень любит собак и даже сама берет бездомных питомцев на передержку.

В 2013 году на экраны вышел 2-ой сезон теленовеллы «Королек — птичка певчая». Шенер предлагали сниматься в продолжении фильма, но актриса отказалась.