Ещё
«Королек — птичка певчая»: какие корни у звезды известного сериала
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Девушка, которая застряла в паутине
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Несокрушимый
Исторический, Драма, Военный
Купить билет

«Королек — птичка певчая»: какие корни у звезды известного в СССР сериала 

Умная 6 часов назад
Фото: Умная
Телесериал «Королек — птичка певчая» производства турецких кинематографистов впервые показали в СССР в самом начале 1990-х годов. Этот фильм вызвал не меньший интерес у отечественного зрителя, чем знаменитая «Рабыня Изаура». Безусловно, украшением картины стала исполнительница главной роли красавица Айдан Шенер.

Королева красоты

Айдан Шенер появилась на свет в 1963 году в Турции. С детства она всех поражала своей красотой. Как обычно, в таких случаях, все близкие прочили девочке актерское будущее. Едва Айдан окончила школу, она решила попробовать себя в конкурсе красоты. Шенер не только сумела показать себя, но даже победила: она стала «Мисс Турция». После этого Айдан отправилась попытать счастья на конкурсе «Мисс Мира». К сожалению, она проиграла. Однако 5-ое место на Земле, которое и заняла девушка, оказалось не таким уж незавидным. По крайней мере, красавице открылись многие двери: она стала сниматься в рекламе, а главное ее пригласили в кино.
В общей сложности Шенер сыграла в более чем 20-ти фильмах. Однако по-настоящему популярной ее сделала роль Фериде в сериале «Королек — птичка певчая». У Фериде и начинающей актрисы оказалось много общего. Кроме упорного характера, обе они являлись уроженками одной страны. Вот только предки Айдан были родом вовсе не из Турции.

Корни в Казани и Крыму

Предки Шенер со стороны отца, а точнее прапрадед, родился и вырос в городе Казани. В конце XIX века он, противясь принятию христианства, покинул родину и уехал в Турцию. Отец Айдан всю жизнь мечтал побывать в Татарстане, впрочем, как и она сама. Поэтому в 2004 году оба они с радостью приняли приглашение тамошнего министерства культуры и побывали в Казани.
Что касается линии матери, то эти предки актрисы произошли из крымских татар. Они переехали из Крыма в Турцию в начале ХХ столетия. В Бахчисарай и Симферополь артистка приезжала 5 лет назад.

Про паранджу и собак

Шенер, как и ее прародители, причисляет себя мусульманам. Однако паранджу абсолютно не приемлет. Кстати, именно паранджа стала одним из поводов для разрыва отношения между Айдан и ее супругом-футболистом. Тот однажды подарил жене паранджу в знак того, что он хочет видеть ее исключительно в роли домохозяйки и не приемлет ее публичности. Так актриса осталась одна с единственным ребенком.
И сегодня Шенер живет вместе со своей уже взрослой дочерью, которая занимается архитектурой и дизайном. Сама Айдан активно участвует в разнообразных проектах помощи животным. Она очень любит собак и даже сама берет бездомных питомцев на передержку.
В 2013 году на экраны вышел 2-ой сезон теленовеллы «Королек — птичка певчая». Шенер предлагали сниматься в продолжении фильма, но актриса отказалась.
Умная: последние новости
«Американская дочь»: как сложилась судьба исполнительницы главной роли популярного фильма 90-х Лариса Белогурова: что стало с партнершей Абдулова по фильму «Гений» Какой скандал произошел на концерте Юрия Антонова в 1987 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любимые фильмы, оказавшиеся плагиатом18
Сцены для взрослых в детских мультиках7
Как сложились судьбы знаменитых «девчат»
Куда пропала Людмила Зайцева3
Трагическая судьба звезды «Унесенных ветром» Вивьен Ли
Видео
01:00
Десептиконы атакуют в новом трейлере «Бамблби»
Фильмы
00:30
Куда пропали «папины дочки»
Актеры
00:30
В Китае представили виртуального ведущего новостей
ТВ
01:44
Фильмы, которые стоит посмотреть на Хэллоуин
Фильмы
10:35
Страшные оригиналы милых мультиков
Фильмы
06:29
Актеры, попавшие в фильмы без проб
Актеры
02:56
Зачем Наталья Андрейченко изменила голос
Актеры
03:53
Какие секреты прячет Гомер Симпсон
Фильмы
05:24
Советские кинозвезды, умершие молодыми
Актеры
03:02
Советские актеры, которых поглотило безумие
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение