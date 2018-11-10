Джуд Лоу: «Я не был популярным, пока не снял с себя одежду»

Идеальная фигура, белоснежная улыбка и сотни разбитых сердец — так описывают таблоиды героя нашей еженедельной рубрики. Еще несколько лет назад узнать что-то о его взглядах на жизнь было сложно, так как он скрывался от внимания медиа, но в последние годы пересмотрел свои взгляды и раскрыл переживания. Мы собрали несколько самых интересных изречений звезды сериала «Молодой Папа» и предстоящего сиквела «Фантастических тварей» о карьерном продвижении, отношении с детьми и видении своего будущего.

О карьере:

Родители Джуда Лоу всегда восхищались искусством во всех его проявлениях: даже своего второго сына они назвали в честь песни Маккартни, которую обожали.

У них была страсть к театру, кино и музыке. Поэтому в доме у нас всего этого хватало сполна. У меня было очень счастливое детство и много любви. Все мои начинания воспринимались с энтузиазмом и всячески поддерживались.

В шесть лет он начал играть в местных постановках, к 13 успел стать членом труппы Национального музыкального театра. В 17 лет он посчитал, что есть вещи гораздо важнее учебы и покинул колледж ради съемок в мыльном шоу «Families».

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В 1992 году сыграл сразу в нескольких пьесах в лондонских театрах и даже был номинирован на премию Новичка года, а также номинацию на Tony Awards. После его успеха в Британии, а также участия в нескольких бродвейских постановках, Лоу стал появляться в фильмах голливудских кинематографистов. В 1999 году о Джуде Лоу узнал весь мир, благодаря роли в «Талантливом Мистере Рипли». Спустя год журнал People отметил его в числе 50 самых красивых мужчин мира.

Трудно было себе представить, что мне придется работать с людьми такого калибра: Энтони до этого получил девять «Оскаров» за «Английского пациента», Мэтт только что выиграл свой первый, у Гвинет Пэлтроу статуэтка была почти в кармане, не говоря уже о Кейт и Филиппе. Все они были мегазвездами, и я был среди них. После «Рипли» мне стало поступать невероятное количество предложений сниматься. Внезапно все эти режиссеры, с которыми ты надеялся хоть когда-то поработать, сами звонят тебе и предлагают роль, потому что ты — новое лицо, ты — свежее мясо

Фильм за фильмом — «Враг у ворот», «Искусственный разум», «Холодная гора», «Красавчик Алфи», «Авиатор», и спустя несколько лет он возглавляет списки самых сексуальных людей из ныне живущих.

Стоит признать, что я не был популярным, пока не снял с себя одежду.

Каждый новый проект Джуда буквально обречен на кассовый успех: «Шерлок» продлен до трилогии, «Меч короля Артура» побил рекорды проката, а сиквел «Фантастических тварей» обещает стать главной премьерой этой осени.

О спорте:

Сохранять статус главного красавца Голливуда не так просто, если регулярно не тренироваться. Лоу не воспринимает это как долг, а получает настоящее наслаждение от занятий.

Знаете, для меня спорт — это не только достижения в чисто физическом плане, но и демонстрация пределов человеческих возможностей в целом. Конечно, существуют правила, которым нужно следовать. Но открывается масса возможностей для того, чтобы проявить воображение, вдохновение, творческое начало, а порой и гениальность. В спорте соблюдается равновесие между человеческим фактором — тем, что человек не совершенен — и тягой к достижениям, желанием стать лучше, удивить окружающих. Естественно, во всем этом можно увидеть нечто элегантное. Однако я не говорю, что все великие спортсмены, кстати, как и все великие актеры, обладают этим качеством. Вовсе нет! Элегантность дается не всем, но у некоторых она есть.

О популярности:

Постоянное присутствие папарацци вокруг моего дома, а также неизбежный контакт с людьми, которых ты совершенно не хочешь видеть в своей жизни. Они улыбаются тебе и пытаются завести разговор, а ты лишь хочешь заехать им в глаз. Не надо со мной болтать. Не здоровайтесь со мной. То, что ты сидишь часами под моей дверью, не делает нас приятелями.

Каждый папарацци мечтает узнать что-либо из скандальной жизни актера, и не безосновательно: на его счету несколько громких расставаний с известными актрисами — Сэди Фрост, Сиенной Миллер и Самантой Берк.

Меня часто клеймили за мою частную жизнь. Это цена, которую нужно платить. Я это прекрасно знаю. Но что мне нравится — вывести персонажа, которого я играю, на первый план. Не наоборот

Об отцовстве:

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Сейчас Джуд Лоу является отцом пятерых детей, но относится к ситуации с философской точки зрения:

Я думаю о своих детях каждый день, целый день. И все, что я делаю, я делаю ради них. Они — мой источник вдохновения

Его старший сын старается не отставать от модного отца и пробует себя в актерстве, а также в модельном бизнесе.

Я долго жил один и чувствовал себя прекрасно. Тем более что у меня это отлично получалось. Но я обожаю атмосферу дома. Мне нравится заниматься хозяйством. Я получаю огромное удовольствие, когда провожаю детей в школу, встречаю их после уроков и готовлю ужин. Отцовство — удивительный якорь в моей жизни. Дети всегда были на первом месте, и у меня ни разу не возникло чувство, что они тянут меня назад. Скорее, совсем наоборот

Кроме того, Джуд не исключает, что в его жизни могут родиться еще дети — и он сможет уделять им достаточно времени.

О возрасте:

Актер говорит, что у него не очень хорошая память, так что он старается проживать свою жизнь по главам: закончилась одна, началась другая.

Я почему-то уверен, что ближайшее десятилетие станет самым успешным в моей карьере. После сорока у актера появляется возможность играть более зрелые, объемные, характерные роли. Дело здесь не столько во внешности, сколько в опыте, профессионализме

Старение Лоу не пугает — именно благодаря новым карьерным возможностям. Например, в « Анне Карениной » он сыграл вовсе не привычный образ героя-любовника Вронского, а обманутого Каренина.