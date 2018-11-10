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Советские актеры, которые побывали в тюрьме
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Советские актеры, которые побывали в тюрьме 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Двенадцать стульев"
Известные актеры театра и кино, которые свернули со звездной дорожки в тюремную камеру.
Далеко не все советские звезды вели праведный образ жизни. Некоторые из них «подогревали» свою жизнь противозаконными действиями. Вспоминаем актеров, которые однажды ошиблись и получили тюремный срок.

Савелий Крамаров

В юности Крамаров выбрал для себя довольно сомнительный вариант заработка — актер выманивал иконы за бесценок, а позже продавал их втридорога. Когда на Савелия обрушилась слава, иконы все еще стояли у него дома. Актера поймали при попытке сбыта коллекции контрабандой. Он провел за решеткой пару дней.

Георгий Юматов

Весной 1994 года Юматов застрелил из охотничьего ружья дворника. В свою очередь адвокат настаивал, что таким образом актер защищался от дворника, который напал первым. В итоге через два месяца Юматова выпустили из «Матросской тишины», а в конце 1995 года дело и вовсе закрыли.

Арчил Гомиашвили

Арчил был настоящим сорвиголовой — постоянно попадал за решетку за хулиганство и воровство. Он умудрялся красть даже из, казалось бы, святого места — театра. Так, в 1943 году Гомиашвили продал сапожнику кожу, срезанную с кресел Тбилисского театра русской драмы им. Грибоедова, где он работал.

Сергей Шевкуненко

Талантливый и перспективный Шевкуненко променял актерскую карьеру на криминальную. Парень успел сыграть только в лентах «Кортик» и «Бронзовая птица», прежде чем впервые попал в тюрьму. Через пару лет Сергей организовывает собственную банду, занимающуюся налетами и грабежами.

Владимир Долинский

В начале 70-х вместе с Театром сатиры Долинский должен был отправиться гастролировать по Швеции. Для поездки он обменял 30 долларов. Гастроли отменили, а деньги остались. Актер сумел поменять валюту с «наваром». Владимир получил за эту оплошность 4 года. Еще один год он провел в изоляторе «Лефортово».

Николай Годовиков

Годовиков уже с детства привык класть в карманы чужое. Даже на съемках юный актер «таскал» личные вещи группы. В 80-х Николаю перестали предлагать роли, и он с головой ушел в криминальную жизнь — «обчищал» дома богачей, промышлял бандитизмом и пару раз попадал в тюрьму за тунеядство.
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