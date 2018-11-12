Звезды фильмов для взрослых, прорвавшиеся в Голливуд

Звезды фильмов для взрослых, добившиеся успеха в Голливуде

До того, как Саша Грэй отправилась в серьезное кино, были и другие звезды фильмов для взрослых, «выковавших» вполне успешную карьеру в Голливуде.

Саша Грэй

Саша Грэй в фильмах для взрослых снималась всего несколько лет, начав в 2006 году, и быстро привлекла внимание не только ценителей соответствующего жанра, но и вполне серьезных профессионалов — ее прорыв в Голливуде состоялся благодаря Стивену Содербергу , который пригласил Сашу сняться в сериале «Девушка по вызову».

За этим последовали роли в сериалах и фильмах — «Красавцы», «Открытые окна», «Что бы вы сделали…». В 2018 у Саши — новый проект: сериал «Навстречу тьме» (Into the Dark).

Перри Ривз

Зрителям (а точнее, тем зрителям, которые не следят за индустрией фильмов для взрослых) Перри Ривз в первую очередь знакома по роли миссис Голд, жены Ари Голда в сериале «Красавцы». Перри давным-давно переключилась с одной карьеры на другую, получив шанс завоевать Голливуд благодаря роли в фильме Уилла Феррела «Старая закалка». После этого Ривз снялась в «Мистер и миссис Смит» и появлялась во множестве сериалов — от «Белого воротничка» до «Гавайи 5.0» и совсем свежего «Популярна и влюблена».

Сибель Кекилли

Сегодня Кекилли знакома многим как Шая из популярнейшей «Игры престолов», но до того, как добиться известности на актерском поприще, Сибель много снималась в фильмах для взрослых в родной Германии — под творческим псевдонимом «Дилара». В 2004 году о прошлом Кекилли в индустрии фильмов для взрослых стало известно широкой публике, и после этого скандала родители актрисы прекратили с ней общаться. Сибель, однако, не унывала и за прошедшие годы успела выстроить солидную карьеру в немецком кинематографе, изредка появляясь и в голливудских проектах.

Рон Джереми

Настоящий «ветеран» фильмов для взрослых, а также вполне успешный актер и стэнд-ап комик, прямо-таки мастер на все руки. Рон Джереми снялся в таких известных фильмах, как «Охотники за привидениями», «Погоня», «Убить Зои», «Святые из Бундока» и многих других (расцвет его карьеры как актера пришелся на восьмидесятые-девяностые). Сейчас 65-летний Джереми не работает ни по первой, ни по второй специальности, и в этом году «засветился» в новостях лишь в связи с обвинениями в домогательствах (впрочем, возбуждать против Рона дело в итоге не стали).

Санни Леоне

Несколько лет проработав в индустрии фильмов для взрослых, Леоне отправилась в родную Индию, где принялась успешно завоевывать Болливуд — несмотря на обвинения в том, что актриса, дескать, «уничтожает индийскую культуру и общество, пропагандируя непристойность». Сегодня Санни снимается в нескольких индийских фильмах ежегодно, из свежих ролей актрисы — индийские киноленты «Бхуми», «Богатей», «Друзья».

Трейси Лордс

Биография Трейси вполне могла бы стать основой для какой-нибудь голливудской драмы — настолько богатый у актрисы получился опыт. В молодости Лордс снялась во множестве фильмов для взрослых, а затем всерьез принялась за завоевание Голливуда, начав изучать премудрости актерского ремесла, когда ей было 18 лет. В 90-х Трейси уверенно штурмовала голливудский Олимп, снялась в «Мелроуз Плейс», «Профиле убийцы», «Первой волне», «Блэйде» — и в итоге сегодня ее имя ассоциируется отнюдь не с фильмами для взрослых. Из свежих ролей актрисы — сериал «Придурки из Швеции» (2017-2018).

Шу Ци

Имя этой тайваньской актрисы не так известно, но лицо узнаваемо точно — не только по фильмам для взрослых, но и, например, по боевику «Перевозчик», в котором Шу Ци составила компанию Джейсону Стэтхэму. За плечами актрисы — десятки ролей в азиатских фильмов, но периодически Шу «заглядывает» и в Голливуд. Ее можно было увидеть, помимо «Перевозчика», также в «Нечестных прошу не беспокоить», «Великолепный», «Нью-Йорк, я люблю тебя».

Стивен Джеффрис

Один из самых интересных пунктов нашего списка, Стивен Джеффрис фактически совершил обратное путешествие — из вполне востребованного голливудского актера «переквалифицировался» в актера фильмов для взрослых. Стивен снялся в десятках фильмов в восьмидесятых, специализировался на комедиях и хороррах («Ночь страха», «Луна 44», «В упор»), а в девяностых решил попробовать себя в другом амплуа.

Саймон Рекс

В молодости Рекс пробовал себя в самых разных начинаниях — был виджеем MTV, рэпером, близким другом Пэрис Хилтон , — но «накоротке» с индустрией развлечений познакомился в 19 лет, в девяностых, снимаясь в фильмах для взрослых, чтобы заработать денег. На дальнейшую карьеру Саймона это не повлияло — он сумел стать успешным актером и снялся в десятках фильмов и сериалов, от франшизы «Очень страшное кино» до «Все лучшее в тебе» и «Типичный Рик».

Сторми Дэниелс