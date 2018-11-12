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Том Хиддлстон вернется к роли Локи в мини-сериале
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Том Хиддлстон вернется к роли Локи в мини-сериале 

Киноафиша 7 часов назад
Фото: Киноафиша
Слухи о том, что Disney для своего стримингового сервиса, открытие которого намечено на конец 2019 года, снимет сразу несколько мини-сериалов с героями киновселенной Marvel, официально подтверждены.
И представители Disney, и сам Том Хиддлстон подтвердили, что у Локи действительно появится «сольный» мини-сериал, доступный эксклюзивно только подписчикам стримингового сервиса, получившего название Disney+.
Пока о новом сериале про Локи — кроме того, что к роли вновь вернется Том Хиддлстон — ничего неизвестно, но ходят слухи, что это будет приквел, раскрывающий поклонникам самого обаятельного антигероя MCU его предысторию.
От всех остальных сериалов Marvel, которые сейчас выходят на ABC, Netflix и других платформах, мини-сериалы Disney+ будут отличаться одним существенным фактором. Надзирать за производством этих сериалов будет лично Кевин Файги, глава студии Marvel, во многом благодаря которому киновселенная MCU всего за 10 лет превратилась в невероятный по масштабам, количеству звезд и кассовым сборам проект.
Помимо Локи, отдельные сериалы получат, по слухам, Алая ведьма в исполнении Элизабет Олсен и тандем Сокол/Зимний Солдат в исполнении Энтони Маки и Себастиана Стэна (у этого проекта уже есть сценарист).
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