Том Хиддлстон вернется к роли Локи в мини-сериале

Слухи о том, что Disney для своего стримингового сервиса, открытие которого намечено на конец 2019 года, снимет сразу несколько мини-сериалов с героями киновселенной Marvel, официально подтверждены.

И представители Disney, и сам Том Хиддлстон подтвердили, что у Локи действительно появится «сольный» мини-сериал, доступный эксклюзивно только подписчикам стримингового сервиса, получившего название Disney+.

Пока о новом сериале про Локи — кроме того, что к роли вновь вернется Том Хиддлстон — ничего неизвестно, но ходят слухи, что это будет приквел, раскрывающий поклонникам самого обаятельного антигероя MCU его предысторию.

От всех остальных сериалов Marvel, которые сейчас выходят на ABC Netflix и других платформах, мини-сериалы Disney+ будут отличаться одним существенным фактором. Надзирать за производством этих сериалов будет лично Кевин Файги , глава студии Marvel, во многом благодаря которому киновселенная MCU всего за 10 лет превратилась в невероятный по масштабам, количеству звезд и кассовым сборам проект.