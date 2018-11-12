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Трагический финал Василия Алибабаевича
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Трагический финал Василия Алибабаевича 

Рамблер 3 часа назад
В фильмографии этого актёра несколько десятков картин, но зрители узнают его по одной роли — симпатичного недотёпы Василия Алибабаевича из комедии «Джентльмены удачи» (1971). Раднэр Муратов в детстве мечтал стать лётчиком и окончил спецшколу ВВС в Казани, однако жизнь его пошла иным путём.
Раднэр появился на свет 21 октября 1928 в Ленинграде. Необычное имя дал мальчику отец, оно означает «радуйся новой эре». Став взрослым, раднэр переиначил имя и почти всегда представлялся Радиком, не используя полный вариант. Во время учёбы во ВГИКе Раднэр влюбился в Изольду Извицкую, и красавица ответила ему взаимностью. Пара начала жить вместе и уже подумывала о свадьбе, когда Изольда познакомилась с актёром Эдуардом Бредуном, за которого вскоре и вышла замуж. Раднэр переживал расставание, но спустя время начал ухаживать за актрисой Театра киноактёра Еленой Довлатбековой. На ней он впоследствии и женился, в семье появился сын. Увы, ребёнок не помог сохранить семью, супруги расстались. Ни Радик, ни Елена не комментировали развод, причина выяснилось много позже. Оказалось, что Раднэр увлекался скачками, спуская гонорары на ипподроме.
Смотрите видео и узнайте, почему актёр отказывался общаться с бывшей семьёй и как ушёл из жизни Раднэр Муратов.
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