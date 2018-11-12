Что стало с Леонсио из сериала «Рабыня Изаура»

Рубенс ди Фалку: что стало с Леонсио из популярного сериала «Рабыня Изаура»

Сериал «Рабыня Изаура» появился на советских экранах ровно 30 лет назад. Исполнителей главных ролей мелодрамы Люселию Сантос и Рубенса ди Фалку знали абсолютно все взрослые и даже дети. Правда, относились к ним по-разному: Изауру-Люселию жалели, а Леонисио-Рубенса ненавидели.

«Изаура» в СССР

Советский зритель был не слишком избалован заграничными сериалами. «Рабыня Изаура» стала первой многосерийной картиной, показанной в СССР. Произошло это в 1988 году, хотя сам фильм был снят 12-ю годами ранее.

«Изауру» смотрели в Союзе все от мала до велика. Улицы большинства городов страны пустели, когда из динамиков телевизоров начинала звучать знакомая мелодия. Интересно, что в оригинале фильм включал в себя ровно 100 серий, но для международного проката их количество сократили до 30-ти.

Главная роль в жизни

Главную роль в фильме исполнила Люселия Сантос. Она сыграла саму рабыню Изауру. Эффектному Рубенсу ди Фалку достался не самый приятный образ. Он стал деспотом и тираном Леонсио. Однако, несмотря на это обстоятельство, именно жестокий Леонсио сделал ди Фалку знаменитым на весь мир. Ведь сериал показывали не только в СССР. Его смотрели жители Сербии, Венгрии, Польши и даже Китая. Поэтому можно смело сказать, что «Рабыня Изаура» была самой удачной работой Рубенса ди Фалку.

Король сериалов

Рубенс ди Фалку да Коста появился на свет там же, где ему и суждено было стать знаменитым, на родине сериалов, в Бразилии. Рубенс родился в 1931 году в Сан-Паулу. С детства мальчик проявлял актерские способности, поэтому повзрослев он стал играть в местном театре.

В кинематограф Рубенс попал в начале 1950-х годов. Его дебютной картиной стал фильм под названием «Appassionata». Актера заметили другие режиссеры, которые принялись приглашать ди Фалку в разнообразные сериалы. С тех пор съемочные площадки «мыльных опер» стали для Рубенса основным местом его работы. Количество сериалов, в которых так или иначе появлялся актер, исчисляется десятками.

Последняя роль и тоже в «Изауре»

Примечательно, что «Рабыня Изаура», сделавшая карьеру Рубенса ди Фалку столь головокружительной, ее же и закончила. Ремейк на известный сериал, снятый в 2004 году, стал последней работой бразильского актера.

Через 4 года ди Фалку умер. Причиной смерти оказались проблемы с сердцем. Артисту было 76 лет. Он скончался в центре для пожилых людей. Рубенс ди Фалку никогда не был женат. Потомков он тоже после себя не оставил.