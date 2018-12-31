Актеры, влюбившиеся друг в друга на съемках 

Молодой человек и девушка, которые в начале фильма испытывали взаимную неприязнь, к финалу влюбляются друг в друга и побеждают всех врагов. Знакомый киносюжет, не правда ли? Такой ход сценаристы используют очень часто и почти всегда история имеет успех. Но иногда в любовный водоворот закручивает и актёров, играющих главных персонажей. Эти пары образовались на съёмках кинолент, а некоторые романы даже завершились браком.
1. Анджелина Джоли и Брэд Питт сошлись на съёмочной площадке боевика «Мистер и миссис Смит» (2005). Отношения длились несколько лет, актёры обзавелись тремя собственными детьми и двумя приёмными, но в итоге расстались.
2. Николь Кидман и Том Круз влюбились друг в друга, снимаясь в фильме «Дни грома» (1990). Прожив в браке десять лет, они развелись, несмотря на наличие двух приёмных детей.
3. Эмбер Хёрд и Джонни Депп встретилась, снимаясь в драме «Ромовый дневник» (2011). Ради Эмбер Джонни оставил французскую певицу Ванессу Паради, с которой прожил 14 лет и воспитывал сына и дочь. Брак Хёрд и Деппа оказался недолговечным, они со скандалом разошлись через год после свадьбы.
О других звёздных парочках, которых свели киносъёмки, узнайте из ролика.