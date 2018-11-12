Том Круз научится управлять истребителем

Во втором "Лучшем стрелке" актер планирует снова исполнять сложнейшие трюки самостоятельно. Съемки военного боевика приостановили, чтобы дать возможность Тому Крузу научиться управлять боевым истребителем.
Напомним, ранее на съемках в фильме "Миссия невыполнима: Последствия" актер самостоятельно летал на вертолете, чтобы сцены воздушной погони выглядели наиболее реалистичными.
Вообще, Том Круз известен тем, что многие сложные трюки стремится выполнять сам — без помощи дублеров и каскадеров. В некоторых случаях, когда планируются по-настоящему опасные съемки, страховые компании даже отказываются сотрудничать с создателями фильмов, поскольку считают риски слишком высокими.
Американский боевик "Лучший стрелок 2" — прямое продолжение ленты 1986 года. Предполагается, что в сиквеле появится новое поколение летчиков, а персонаж Тома Круза станет для них наставником. Кроме того, ходили слухи, что в фильме покажут беспилотные летательные аппараты.
Кадр из фильма "Лучший стрелок"
Планировалось, что лента выйдет в широкий прокат 12 июля 2019 года, но этим летом года киностудия Paramount Pictures отложила премьеру почти на год. Вероятно, причина этому — обучение Круза пилотированию.