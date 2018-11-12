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Том Круз научится управлять истребителем
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Том Круз научится управлять истребителем для нового фильма 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Миссия невыполнима: Последствия"
Во втором "Лучшем стрелке" актер планирует снова исполнять сложнейшие трюки самостоятельно. Съемки военного боевика приостановили, чтобы дать возможность Тому Крузу научиться управлять боевым истребителем.
Напомним, ранее на съемках в фильме "Миссия невыполнима: Последствия" актер самостоятельно летал на вертолете, чтобы сцены воздушной погони выглядели наиболее реалистичными.
Вообще, Том Круз известен тем, что многие сложные трюки стремится выполнять сам — без помощи дублеров и каскадеров. В некоторых случаях, когда планируются по-настоящему опасные съемки, страховые компании даже отказываются сотрудничать с создателями фильмов, поскольку считают риски слишком высокими.
Американский боевик "Лучший стрелок 2" — прямое продолжение ленты 1986 года. Предполагается, что в сиквеле появится новое поколение летчиков, а персонаж Тома Круза станет для них наставником. Кроме того, ходили слухи, что в фильме покажут беспилотные летательные аппараты.
Кадр из фильма "Лучший стрелок"
Планировалось, что лента выйдет в широкий прокат 12 июля 2019 года, но этим летом года киностудия Paramount Pictures отложила премьеру почти на год. Вероятно, причина этому — обучение Круза пилотированию.
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