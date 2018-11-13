Дочь Октября: 10 фактов о Елене Цыплаковой

Актрисе и режиссеру Елене Цыплаковой 13 ноября исполняется 60 лет. Мы собрали интересные факты из биографии одной из самых ярких красавиц советского кино.

№ 1

Отца Елены звали Октябрь Иванович. Он родился после революции. В те годы такие имена давать было модно, а Елена потом шутила: «Спасибо, что трактором не назвали, а то мне пришлось бы носить отчество не Октябревна, а Тракторовна».

№ 2

Отец Елены почти 30 лет страдал открытой формой туберкулеза. Все детство на кухне стояли тазы с хлоркой, где дезинфицировали посуду. Елене с братом приходилось постоянно принимать лекарства для защиты от болезни, а во время периодов обострения жить и учиться в школе-интернате.

№ 3

Впервые Цыплакова снялась в фильме «Не болит голова у дятла» в возрасте 14 лет. Дальше вопрос о выборе профессии уже не стоял, поскольку к окончанию школы Елена сыграла уже в нескольких картинах.

№ 4

Из-за постоянных съемок Цыплакова часто отсутствовала в институте. После «Школьного вальса» с педагогами произошел конфликт, Цыплакову отчислили со второго курса ГИТИСа, зато взяли во ВГИК сразу на третий, а в 21 год она поступила уже на режиссерский факультет.

№ 5

Цыплакова не раз говорила, что благодаря фильму «Школьный вальс» сейчас живут сотни, а может и тысячи людей. После его выхода на экраны многие женщины признавались, что не стали делать аборт.

№ 6

В 85-м году Елена исчезла с экранов. На Неделю российских фильмов актриса поехала в Африку, а, вернувшись домой, сильно заболела. Врачи долго не могли поставить диагноз, а затем выяснили, что это малярия.

После тяжелой болезни актриса начала сильно поправляться и стала весить в итоге 112 килограммов. Через некоторое время она вернулась в кино, но теперь уже в качестве режиссера.

№7

Так сложилось, что после всех болезней и операций Елена не могла родить детей. Долго она плакала и страдала, но со временем приняла ситуацию так, как есть.

№8

После развода со вторым мужем Елена обратилась к вере. В возрасте 36 лет она пересмотрела всю свою жизнь и хотела дать обет безбрачия. Оставшись одна, она некоторое время жила на складе у подруги, а свою однокомнатную квартиру сдавала.

№9

Со своим третьим мужем Елена познакомилась в 46 лет, когда голосовала на дороге. Павел остановился, подвез до института, где Цыплакова преподавала, да так и остался в жизни Елены, хотя долгое время они были просто друзьями. В 2005 году Павел и Елена поженились, а через три года после свадьбы обвенчались.

№ 10

Во время съемок «Семейных тайн» к Елене пододшел актер Егор Бероев и спросил: «Лена, я очень хотел бы креститься. А вы не стали бы моей духовной матерью?». Елена, конечно, согласилась, и Егор стал ее крестником.

№ 11

После съемок сериала «Кармелита. Цыганская страсть», который состоял из 288 серий, организм Елены не выдержал. Она в прямом смысле слова слегла, не могла стоять и даже переворачиваться в кровати и несколько месяцев передвигалась на кресле-коляске.

Сейчас Елена считает себя очень счастливой и говорит, что все, что происходило в ее жизни, было не случайно.