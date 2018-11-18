Как сложилась судьба Надежды из «Любовь и голуби»

Как сложилась судьба Надежды из фильма «Любовь и голуби»

Актриса Нина Дорошина играла роль Надежды Кузякиной в театре "Современник" еще до того, как экраны вышел знаменитый фильм.

Сегодня Дорошину считают легендой театра "Современник": актриса проработала в нем больше 50 лет. Именно на сцене "Современника" играли спектакль "Любовь и голуби", который в свое время Владимир Меньшов решил перенести на экран, когда впервые его увидел. По словам режиссера, именно игра Дорошиной произвела на него особое впечатление — настолько органично актриса вписалась в роль деревенской Надюхи, хотя сама она была коренной москвичкой.

Кадр из фильма "Первый эшелон"

Сразу после окончания учебы в Щукинском училище Дорошина снялась в своей дебютной картине "Первый эшелон" вместе с актером Олегом Ефремовым , который к тому же был основателем театра "Современник". Нина сумела покорить сердце Олега, и у влюбленных начался роман. В 1959 году "Современник" начал сезон премьерой спектакля "Голый король" в главной роли с Дорошиной. Говорили, что Ефремов поставил спектакль именно для нее.

Отношения Ефремова и Дорошиной продлились какое-то время, но, как утверждают друзья и близкие актрисы, со стороны Олега это увлечение не переросло в нечто серьезное. В то время как для Нины Ефремов стал мужчиной ее жизни.

Как художественный руководитель театра "Современник", Ефремов редко отпускал артистов труппы сниматься в кино, однако Дорошиной удалось отпроситься на съемки фильма "Первый троллейбус" в 1963 году. Картину снимали в Ялте. Одного из героев играл молодой Олег Даль , тогда еще студент Щукинского училища. Он сразу же влюбился в Дорошину и начал настойчиво ухаживать, но Нина его совсем не замечала. Она ждала Ефремова, который обещал ей приехать на съемки, но так и не появился.

Кадр из фильма "Первый троллейбус"

Однажды вечером Нина пошла купаться, но заплыла слишком далеко и чуть не утонула в волнах. Ее спас Олег Даль, который оказался рядом. Они проговорили всю ночь, а утром он сделал Дорошиной предложение. Нина неожиданно согласилась. Как многие потом говорили, назло Ефремову. Свадьбу решили играть там же в Ялте, в доме внуков Сталина — Бурдонских Александра и Надежды. На праздник собралась вся труппа "Современника" во главе с Олегом Ефремовым.

Как вспоминал Александр Бурдонский, в разгар свадьбы Ефремов усадил Дорошину к себе на колени, объявив: "А любишь ты, лапуля, все-таки меня!". Даль все слышал и в ярости выскочил из квартиры, а Нина, Ефремов и другие гости остались. Вернулся Даль только через две недели. Молодожены прожили вместе очень недолго и вскоре развелись. Дорошина осталась одна, а Ефремов женился на актрисе Алле Покровской и позже возглавил МХАТ. Он звал Нину с собой, но она неожиданно отказалась и осталась в "Современнике".

Новый виток популярности актрисы начался как раз после выхода на экраны фильма "Любовь и голуби". В то же время она вышла замуж за осветителя театра "Современник" Владимира Тышкова. С ним они прожили около 20 лет, вплоть до смерти Тышкова в 2004 году. Детей у них не было.

Справиться с горем и одиночеством Дорошиной помогла преподавательская деятельность в театральном институте имени Щукина и, конечно, работа в любимом театре. В 2007 году Нина Дорошина стала лауреатом премии "Женское лицо года" за роль в спектакле "Заяц love story" и обладательницей Золотой звезды I степени в номинации "За профессионализм", присужденной Фондом "Общественная награда".