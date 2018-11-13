Актёры, сыгравшие в единственном хорошем фильме

Актёр Брендан Фрэйзер превратился в звезду мирового масштаба после трилогии «Мумия». Но куда более глубокая роль ему досталась в драме «Боги и монстры» 1998 года, которую оценили и киноманы, и критики. Потом Брендан начал активно сниматься, не особо выбирая сценарии, и это стало началом конца. Сегодня он изредка появляется в картинах второго эшелона, но именно «Боги и монстры» стали пиком его карьеры.

Впрочем, не только Фрэйзер снялся в одном хорошем фильме при обширной фильмографии. Компанию ему могут составить десятки актёров, в том числе Стивен Болдуин . Стивен громко заявил о себе в детективе 1995 года «Подозрительные лица», за который он получил «Оскар». В следующие два десятилетия Стивен работал в кино довольно активно, но кто знает его картины? Почти все фильмы, в которых снялся Стивен после «Подозрительных лиц», даже и близко и стоят к оскароносной ленте, так что Стивена Болдуина тоже можно счесть актёром одной роли.