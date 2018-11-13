Ещё
Николь Кидман: «Я не кинозвезда»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Несокрушимый
Исторический, Драма, Военный
Купить билет
Девушка, которая застряла в паутине
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

Николь Кидман: «Я не кинозвезда» 

Клео.Ру 4 часа назад
Фото: @nicolekidman
Николь Кидман не позволяет ее статусу одной из самых известных женщин мира затмить рассудок. Актриса, которой исполнился 51 год, раскрыла поклонникам свою приземленную натуру в интервью для издания Allure.
«Я не считаю себя знаменитостью. Я не знаменитость. Я не кинозвезда, — сказала Николь. — Я чувствую себя актрисой. Знаменитость — это Бейонсе. Это совсем другое».
Николь вместе со своими четырьмя детьми и мужем Китом Урбаном, кантри-певцом, живет сейчас в Нэшвилле. Залогом их великолепного брака Николь видит то, что у них с мужем много общего. «Мы оба австралийцы, и для нас вода многое значит, — говорит актриса. — У нас есть дом на пляже. Мы просыпаемся утром и еще до завтрака идем к океану».
Кидман также рассказала, что ее соседкой является Риз Уизерспун. «Иногда мы встречаем Риз, и она спрашивает: что вы делаете в воде, голубки? — рассказывает Кидман. — Она посмеивается над нами, потому что сама редко заходит в океан».
Важную роль играет в жизни актрисы вера. «Я чувствую себя духовной личностью. Я верю в Бога безоговорочно, — говорит Николь. — Мне нравится идея быть монахиней. Я, конечно же, не выбрала этот путь, но понимаю его, и он кажется мне притягательным».
Материнство занимает большую часть жизни Николь как в жизни, так и на экране. У них с Урбаном две дочери — семилетняя Фэйт Маргарет и десятилетняя Сандэй Роуз. Кидман играет мать в грядущем фильме «Аквамен», не говоря уже о сериале «Большая маленькая ложь».
Недавно актриса поведала, почему не любит обсуждать свой брак с Томом Крузом. По словам актрисы, это было бы неуважением по отношению к ее супругу, а также было бы неприятно Тому.
Клео.Ру: последние новости
Игорь Ливанов: неудачные браки и большая трагедия Павел Прилучный: биография, личная жизнь 2018 Актриса Наталья Фатеева: личная жизнь и карьера
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сложились судьбы знаменитых «девчат»3
Дочь Октября: 10 фактов о Елене Цыплаковой5
Меньшову пришлось вырезать сцены любви с Алентовой
Актёры, сыгравшие в единственном хорошем фильме6
«Три плюс два»: тест по горячей советской комедии8
Видео
02:35
Рецензия на фильм «Под Сильвер-Лейк»
Фильмы
04:48
Как выглядит и чем занимается героиня «Выше радуги»
Актеры
01:00
Десептиконы атакуют в новом трейлере «Бамблби»
Фильмы
00:30
Куда пропали «папины дочки»
Актеры
08:25
Актёры, сыгравшие в единственном хорошем фильме
Актеры Фильмы
03:26
Фильмы, которые стоит посмотреть женщинам
Фильмы Актеры
05:29
Кинозлодеи, имевшие реальных прототипов
Фильмы
13:33
Фильмы, которые киноманы ждут в 2019
Фильмы Актеры
02:57
Лиознова хотела завершить «Карнавал» трагедией
Актеры
02:55
Гурченко защитила актрису, которую все травили
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение