Николь Кидман: «Я не кинозвезда»

Николь Кидман не позволяет ее статусу одной из самых известных женщин мира затмить рассудок. Актриса, которой исполнился 51 год, раскрыла поклонникам свою приземленную натуру в интервью для издания Allure.

«Я не считаю себя знаменитостью. Я не знаменитость. Я не кинозвезда, — сказала Николь. — Я чувствую себя актрисой. Знаменитость — это Бейонсе. Это совсем другое».

Николь вместе со своими четырьмя детьми и мужем Китом Урбаном, кантри-певцом, живет сейчас в Нэшвилле. Залогом их великолепного брака Николь видит то, что у них с мужем много общего. «Мы оба австралийцы, и для нас вода многое значит, — говорит актриса. — У нас есть дом на пляже. Мы просыпаемся утром и еще до завтрака идем к океану».

Кидман также рассказала, что ее соседкой является Риз Уизерспун . «Иногда мы встречаем Риз, и она спрашивает: что вы делаете в воде, голубки? — рассказывает Кидман. — Она посмеивается над нами, потому что сама редко заходит в океан».

Важную роль играет в жизни актрисы вера. «Я чувствую себя духовной личностью. Я верю в Бога безоговорочно, — говорит Николь. — Мне нравится идея быть монахиней. Я, конечно же, не выбрала этот путь, но понимаю его, и он кажется мне притягательным».

Материнство занимает большую часть жизни Николь как в жизни, так и на экране. У них с Урбаном две дочери — семилетняя Фэйт Маргарет и десятилетняя Сандэй Роуз. Кидман играет мать в грядущем фильме «Аквамен», не говоря уже о сериале «Большая маленькая ложь».