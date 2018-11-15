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Эмма Стоун рассказала о своей первой «обнаженке»
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Эмма Стоун рассказала о своей первой обнаженной сцене 

Фильм.Ру + ещё 2 15 ноября 2018
Эмма Стоун дала интервью изданию The Hollywood Reporter, в котором рассказала об одной из сцен в фильме "Фаворитка". Актриса призналась, что в новом фильме Йоргоса Лантимоса впервые показала обнажённую грудь.
Оказалось, что девушка сама предложила режиссёру снять откровенную сцену с её персонажем. Они снимали эпизод, где Эмма должна была лежать в кровати, накрытая простынёй. Во время одного из дублей Стоун заявила, что хочет сняться обнажённой, чтобы сделать кадр более эмоциональным. Йоргос переспросил её несколько раз, однако актриса настаивала на своём решении.
film.ru
Напомним, что премьера фильма "Фаворитка" пройдёт 31 января 2019 года.
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