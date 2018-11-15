Что стало с актёрами из «Сумерек»

Десять лет назад, в ноябре 2008 года, на мировые киноэкраны вышла мелодраматическая фэнтези-история «Сумерки». Лента про вампирскую любовь стала очень популярной, принеся создателям колоссальные доходы, а актёры, сыгравшие главные роли, моментально получили статусы супер-звёзд. Чем они занимаются сегодня?

1. Кристен Стюарт , сыгравшая Беллу Свон, к моменту выхода «Сумерек» уже имела в активе полтора десятка ролей, но именно Белла стала для неё звёздным часом. После участия в ленте про вампиров Кристен продолжает сниматься, но не меньше она известна романами и отношениями с девушками. Сейчас 28-летняя Кристен встречается с моделью Стеллой Максвелл

2. Тэйлор Лотнер , сыгравший Джейкоба Блэка. Тэйлор тоже был состоявшимся актёром, но и его превратили в знаменитость «Сумерки». Увы, свалившаяся на парня слава сыграла злую шутку: у молодого артиста сильно выросли запросы, но роли ему доставались неудачные. Несколько фильмов с участием Лотнера провалились в прокате, а режиссёры начали терять к нему интерес. В последнее время он снимается нечасто. В личной жизни 26-летнего исполнителя тоже пока затишье: с 2013 по 2015 он встречался с коллегой по цеху Мари Авгеропулос , но сейчас один.

О том, как складывается карьера других артистов из «Сумерек», узнайте из видео.