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Женское счастье Валерии Заклунной
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Женское счастье Валерии Заклунной 

Рамблер 18 часов назад
В фильме «Место встречи изменить нельзя» женских ролей не так много, но, пожалуй, одним из самых ярких женских образов стала Клавдия, подруга бандита Горбатого. Эффектная и умная героиня появилась в кадре всего на несколько минут, но запала в души зрителям. Её сыграла украинская и советская актриса Валерия Заклунная, которая из любой роли могла сделать шедевр.
Валерия стала актрисой случайно: она работала чертёжницей и решила выступить перед комиссией Школы-студии МХАТ, которая тогда в Киеве, где и жила Заклунная, искала таланты. Валерия приглянулась мастерам и сцены и попала в число десяти счастливчиков, которые отправились в Москву. Окончив Школу-студию, Валерия вернулась в родной Киев и начала работать в драматическом театре имени Леси Украинки. В нём она служила вплоть до ухода из жизни, но время от времени отлучалась на съёмки. В семидесятые-восьмидесятые годы Заклунная снялась в фильмах, которые принесли ей всесоюзную популярность: «Любовь земная», «Судьба», «В небе „ночные ведьмы“». Даже последние дни Валерия Заклунная, уже тяжело болевшая, выходила на сцену и принимала участие в спектаклях, собиравших аншлаги. В 2016 году актриса скончалась, оставив после себя незабываемые роли и учеников.
А о том, как складывалась личная жизнь Заклунной и кто стал главным мужчиной в её жизни, узнайте из видео.
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